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بيبا بيج في «عصف ذهني» بدبي

بيبا بيج في «عصف ذهني» بدبي
30 مايو 2023 01:54

دبي (الاتحاد)

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أعلنت برواكتيف إنترتينمنت، شركة الإنتاج الإسبانية الرائدة، عن عودة عرض مغامرة بيبا بيج الترفيهية العالمية إلى الإمارات، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتتضمن الفعالية التي تستضيفها كوكاكولا أرينا عروضاً حية وتجارب تعليمية إبداعية مليئة باللعب تُعزز القدرة على العصف الذهني وحلّ المشكلات، ويشكل العرض الحضور الثاني لـ«بيبا» في المنطقة والأول في دبي وذلك استكمالاً للنجاح الباهر الذي حققته في أبوظبي العام الماضي.. وتستعد بيبا خلال العرض للذهاب في رحلة تخييم مشوقة في الغابات مع أصدقائها في المدرسة.

الإمارات
دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي
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