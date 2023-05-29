تباشير الرطب تظهر في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

ظهرت تباشير الرطب في أسواق إمارة رأس الخيمة، ويتسابق السكان على «النغال» الذي بدأ التجار عرضه بأسعار تتراوح بين 70 و90 درهماً، وأعرب مواطنون عن سعادتهم ببدء الموسم رغم ارتفاع السعر، حيث يدركون بحكم الخبرة وتجارب الأعوام السابقة أن الأسعار ستنخفض خلال الأسابيع المقبلة مع تدفق إنتاج مزارع الإمارة على الأسواق، وحينها لن يزيد ثمن الكيلو جرام على عشرة دراهم، وقال المواطن أحمد الشحي إنه يحرص كغيره من المواطنين وأهالي الإمارة على شراء رطب النغال في بداية الموسم، فوجوده في المنازل والمجالس عادة يحرص عليها الجميع.