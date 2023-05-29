20  عشاً لحماية الطيور من حرارة الصيف

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت بلدية مدينة أبوظبي - ممثلة بمركز بلدية الشهامة - جمعية أصدقاء البيئة في تنظيم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للطيور، وإطلاق مبادرة «حماية طير»، لترسيخ القيم الهادفة إلى حماية البيئة والتنوع الطبيعي، وتوفير ملاذات آمنة للطيور، وحمايتها من حرارة الصيف، وتتضمن المبادرة، بناء 20 عشاً للطيور لحمايتها من الحر وإيجاد بيئة صحية وطبيعية لها.

وتتشعب المبادرة لتشمل كافة المناطق في إمارة أبوظبي؛ وتتضمن محاضرات تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي وخصوصاً لدى طلبة المدارس،علاوة على حملة توعوية إلكترونية موازية من خلال برنامج (زوم) على مستوى الدولة.