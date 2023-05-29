«CNN أبوظبي».. دورة جديدة لتنمية مواهب الصحفيين

بدأت اليوم عملية استقبال الطلبات للانضمام إلى الدورة الثالثة للبرنامج التدريبي الذي تقدمه أكاديمية «CNN أبوظبي»، بالتعاون مع هيئة الإعلام الإبداعي، والذي يهدف إلى تدريب وصقل مواهب الجيل القادم من الصحفيين.تزامناً مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (Cop 28)، في الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر من العام الجاري، سيتم بدء البرنامج التدريبي في أكاديمية «CNN أبوظبي»، والذي يستمر لمدة 12 أسبوعاً، حيث يتم التركيز من خلاله على سرد القصص المتعلقة بالتغير المناخي، كما يوفر البرنامج للمشاركين فرصةً فريدةً لاكتساب المهارات التي يحتاجون إليها في سرد القصص المتعلقة بواحدة من أهم القضايا في العالم، وهي التغير المناخي، وذلك تحت إشراف وتدريب مجموعة من أبرز الصحفيين والمتخصصين.

وفي دورة هذا العام، تتعاون «CNN أبوظبي» مع المختبر الإبداعي، وهو قسم تنمية المواهب التابع لهيئة الإعلام الإبداعي في أبوظبي، بهدف تحديد المواهب الواعدة من جميع أنحاء الإمارات وتدريبها وتوجيهها في البرنامج.

في هذا السياق، قال خلفان المزروعي، المدير العام بالإنابة لهيئة الإعلام الإبداعي «تجمع أكاديمية (CNN أبوظبي) بين التدريب الفني والتطبيق العملي، وتستفيد من الخبرة الواسعة لواحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية العالمية، مما يتيح فرصة فريدة من نوعها للمواهب الراغبة في تطوير مهاراتها الصحفية»، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات التدريبية تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات الموهوبين وتأهيلهم للعمل بدوام كامل.

واختتم المزروعي بالقول «يسعدنا دعم هذه المبادرة والتعاون مع مؤسسة (CNN) المرموقة عالمياً، حيث إن تطوير المعرفة في صناعة الإعلام وتنمية المهارات وتمكينها من النجاح في العمل يمثل جزءاً أساسياً من مهمتنا في هيئة الإعلام الإبداعي».

وبعد نجاح تجربة غرفة محاكاة الأخبار في البرنامج التدريبي الذي أقيم في ديسمبر الماضي، سيتمكن المشاركون من تطبيق المهارات التي اكتسبوها خلال هذه الدورة، وستشكل تجربة غرفة محاكاة الأخبار تحدياً تنافسياً بالنسبة لهم في التحقق وإعداد التقارير عن قصص إخبارية عاجلة لكارثة مناخية افتراضية تحدث في بلد خيالي.

من جانبها، قالت بيكي أندرسون، مذيعة برنامج «كونيكت ذا وورلد»، مدير التحرير في «CNN أبوظبي»: «تُعتبر قضية التغير المناخي واحدة من أهم القضايا في عصرنا الحالي، ونظراً لاستضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، سنقوم بتجهيز غرفة محاكاة الأخبار لتعزيز قدرات المتدربين وتمكينهم من نقل قصص التغير المناخي بشكل ملهم وفعّال، ونحن متحمسون لتوفير هذه الفرصة الفريدة، ونتطلع إلى رؤية المشاركين وهم يستفيدون من هذا البرنامج ويحققون نجاحاً ملموساً في مساراتهم المهنية».

ومن خلال هذا البرنامج، سيتمكن المشاركون من تعلم مهارات الصحافة الأساسية، بما في ذلك كيفية جمع المعلومات في CNN، والتحقق من مصادرها وإنتاج المحتوى المناسب لمنصاتها المتعددة، من خلال إقامة ورش عمل وندوات عبر الإنترنت، التي يستضيفها مركز (كوميونتي هوب)، وهو جزء من (twofour54) في المنطقة الإبداعية - ياس، وهي مقر لـ CNN وأكثر من 600 شركة إعلامية وترفيهية أخرى. كما سيوفر (كوميونتي هوب)، الذي يضم المختبر الإبداعي التابع لهيئة الإعلام الإبداعي، جميع المرافق الأساسية والبنية التحتية اللازمة للدورة، بما في ذلك المعدات، والموارد التعليمية، والتنسيق بين الطلاب، إلى جانب تنظيم حفل التخرج.

فضلاً عن ذلك، سيستفيد المشاركون من خبرات أبرز صحفيي CNN، ومتخصصي الإنتاج، وصانعي المحتوى المحترفين في أبوظبي، كما يستفيدون من مرافق المختبر الإبداعي لإكمال عشر دورات أساسية تتضمن الأخلاقيات في الصحافة، والتغطية الإخبارية العاجلة، وكتابة السيناريو المخصص لمنصات البث.

تفتح أكاديمية «CNN أبوظبي» أبوابها للمواطنين الإماراتيين والمقيمين الذين تزيد أعمارهم على 21 عاماً، ممن يمتلكون خلفية في مجال الإعلام وسرد القصص عبر منصات متعددة.