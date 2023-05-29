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شركات الإعلان تعول على الذكاء الاصطناعي

تعبيرية
29 مايو 2023 17:32

دفعت التطورات السريعة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي التوليدي، المعلنين إلى وضع أفكار مبتكرة لحملاتهم، فضلاً عن مساهمتها في تطوير قطاع الإعلانات من خلال أساليب ومهارات جديدة.
وقد تعاونت شركة كوكا كولا العملاقة مع «أوبن ايه اي»، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والمطورة لبرمجية «تشات جي بي تي»، في مسابقة عن «الصور الإبداعية» التي تمثل أكثر المشروبات الغازية شهرة.
وذهبت ماركة الأزياء الإسبانية «ستراديفاريوس» (التابعة لمجموعة «إنديتكس»)، إلى حد ابتكار ملابس خيالية مستوحاة من مجموعتها، مع سلسلة صور تمثل عارضات بأزياء منمقة تبدو كأنها مندمجة مع الخلفية.
ويقول فرناندو باسكوال، نائب رئيس التصميم في شركة «سيدتاغ» الإسبانية المتخصصة في ما يُسمى بالإعلان «السياقي»، لوكالة فرانس برس: «لا نزال في البداية».
وقد أطلقت «سيدتاغ» أخيراً إمكانية تعديل خلفية الإعلانات تبعاً للصفحات الإلكترونية حيث يتم عرضها: على سبيل المثال، مبانٍ في الخلفية للترويج لسيارة على موقع اقتصادي، ومنزل وأرجوحة في بيئة عائلية أكثر.
ويعلق باسكوال قائلاً: «يظل العنصر الرئيسي للإعلان حقيقياً. نحن فقط نساعد عملاءنا ليكونوا أكثر ارتباطاً بالموضوع».
مع ذلك، بالنسبة إلى أوليفييه بومسيل، الخبير الاقتصادي المتخصص في الملكية الفكرية والإعلان، فإن «استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة يتم التلاعب بها من أطراف ثالثة محددة ليس حدثاً بذاته، إذ له الأبعاد عينها لعملية خداع جديدة».

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المصدر: وكالات
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