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دولي «الداخلة».. يكشف عن أفلام المسابقة الرسمية

دولي «الداخلة».. يكشف عن أفلام المسابقة الرسمية
29 مايو 2023 17:21

محمد نجيم (الرباط)
كشف مهرجان الداخلة الدولي للفيلم عن لائحة الأفلام السينمائية الطويلة والقصيرة، التي اختيرت للمشاركة في فعاليات الدورة الحادية عشرة التي تنطلق يوم 2 يونيو المقبل بمشاركة الكاميرون، جزيرة موريس، أنغولا، بوركينا فاسو، غانا، أوغندا، أفريقيا الوسطى، رواندا، جزر القمر، البنين، الكونغو، السنغال، الصومال، تونس، مصر، موريتانيا، والمغرب، البلد المنظم.
تشهد المسابقة الرسمية للفيلم الطويل 10 أفلام، هي: «انظر إلى النجوم»، لدافيد كوستانتان (جزيرة موريس)، «السيدة في المتجر الصيني»، لإري كافير (أنغولا)، «الاتفاق»، لمالي فرانك ثيري (الكاميرون)، «طامبيلي»، لموريس موجيشا (أوغندا)، «أماني»، لأحمد طواويل (جزر القمر)، «مايوبا»، لكلوديا ياكا (الكونغو).، «العبد»، لعبد الإله الجوهري (المغرب)، «قدر» لإيمان بن حسين (تونس)، «الباب الأخضر»، لرؤوف عبد العزيز (مصر)، و«صحاري سلم وسعى» لمولاي الطيب بوحنانة (المغرب).
أما مسابقة الأفلام القصيرة فتتنافس على جوائزها، «في الطريق»، لليسلي طو (بوركينا فاسو)، «جنة البحيرات التوأم» لفيلبير إيمي مبابازي (رواندا)، «أستيل راماطا طولاي سي» (السنغال)، «طريق جديدة» لجيريهيروي إناس (رواندا)، «حين يأتي والدي لرؤيتي»، لمو هاراوي (الصومال)، «زوي»، لكارمن فيفيان نيتو(أفريقيا الوسطى)، «جراح»، لإنصاف عرافة (تونس)، «تسوتستي»، لأمارتيل أمار (غانا)، «البرقع»، لوحيد السنوجي (المغرب)، «الحكاية»، لمحمد بوحاري (المغرب).
من جهة أخرى، يكرّم المهرجان الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، والفنانة المغربية أسماء الخمليشي، والمخرج والمنتج الأنغولي زيزي كامبوا.

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