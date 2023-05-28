توزيع جوائز «آيفا 2023» في أبوظبي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

شهد مسرح «الاتحاد أرينا» بأبوظبي، مساء أمس الأول، وللعام الثاني على التوالي، حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي (IIFA)، «آيفا» في نسختها الـ 23، وسط استعراضات موسيقية وغنائية مبهرة، احتفاء بنخبة من صناع السينما البوليوودية. قدم حفل توزيع جوائز IIFA، كل من الفنانين أبشيك باتشان وفيكي كوشال، وشارك في إحياء الحفل كوكبة من أبرز نجوم بوليوود في عالمي التمثيل والغناء، من بينهم: سلمان خان، جاكلين فرنانديز، فارون داوان، كريتي سانون، نورا فتحي، وراكول بريت سينغ. شهدت الاحتفالية توزيع 12 جائزة لـ 12 فئة فنية ضمن فئات صناعة السينما المختلفة، وهي: فئة أفضل ممثلة في دور رئيس حصدتها عاليا بات، عن دورها في فيلم «جانجوباي كاثياويدي»، أما هريثيك روشان ففاز باللقب نفسه عن دوره في فيلم «فيكرام فيدا» الذي تم تصويره في أبوظبي، وخطف آر مادافان جائزة أفضل مخرج عن فيلمه «روكيتري»، وفي فئة أفضل تصوير حازها فيلم «دريشيام 2».

دور ثانوي

وفي فئة أفضل دور ثانوي، حصدت موني روي جائزة أفضل أداء عن دورها في فيلم «براماسترا- الجزء الأول- شيفا»، بينما حصد أنيل كابور الجائزة نفسها عن دوره في فيلم «جوج جوج جييو»، وفي فئة أفضل إخراج موسيقي، فاز بجائزتها الموسيقار بريتام، عن موسيقى فيلم «براماسترا- الجزء الأول- شيفا».

أفضل مغنية ومغنٍ

وفي فئة أفضل مغنٍ مصاحب لأحداث فيلم، فازت المطربة شيريا جوشال بالجائزة، عن تأديتها لأغنية «رازيا» ضمن أحداث فيلم «براماسترا- الجزء الأول- شيفا»، فيما فاز المطرب أريجيت سينغ بلقب أفضل مغنٍ عن تأديته لأغنية «كيساريا» في خلفية أحداث فيلم «براماسترا- الجزء الأول- شيفا»، كما خطفت الكاتبة أميتاب باتاتشاريا لقب الأفضل، في فئة أفضل كلمات لأغنية في فيلم، وذلك عن كتابة أغنية «كيساريا»، والتي قدمت في خلفية أحداث فيلم «براماسترا- الجزء الأول- شيفا».

أول ظهور سينمائي

حصدت الوجه السينمائي الجديد «كوشالي كومار» جائزة أفضل أول ظهور سينمائي، عن دورها في فيلم «دوكا في مكان قريب»، بينما اختير الوجهان الجديدان «شانتانو ماهيشواري»، كصاحب أفضل أول ظهور سينمائي، وذلك عن دوره في فيلم «جانجوباي كاثياويدي»، و«بابيل خان»، عن دوره في فيلم «كالا».

عروض غنائية

وقد تضمن حفل توزيع الجوائز عروضاً موسيقية غنائية أداها كل من فاروان داوان الذي قدم عدداً من أشهر أغانيه منها «مالاري»، «جارمي»، «شافا شافا»، «سينجام»، «بالات»، و«ناتشو ناتشو»، فيما أدى كريتي سانون في فقرة أخرى أغنيات «أبنا بانا لي»، «ثومكيشواري»، «بارام سونداري»، «أو كابي هافيلي بي» و«مين تيرا بوي فريند»، وأدى راكول بريت سينغ مجموعة من أبرز أغانيه من بينها: «آيا ميهيربان»، «بابوجي ديرا تشالنا»، «عجيب داستان»، «مود مود كينا ديخ»، «بيار هوا ايكرار هوا»، فيما اختارت جاكلين فرنانديز تقديم أغنيات «باني باني»، «كالا شاكالا»، «شو مي يور ثومكا»، و«را را راكاما».

استعراضات مبهرة

وشهد توزيع الجوائز استعراضات غنائية مبهرة، قدمها كل من سلمان خان على أغنيات «أوه أوه جانا جانا»، «كيسي كا باي كيسي كا جان»، «بيلي بيلي»، «آجا سونيا سيتي مار» و«ينتاما ينتاما»، كما قدمت كل من فيكي كوشال وسارة علي خان استعراضاً مميزاً لأحدث أغانيهما من فيلم «زارا هاتكا زارا باتشكي»، وأشعلت نورا فتحي جو الحفل حماسة، حيث قدمت استعراضات ورقصات مبهرة على أنغام أغنيات «آج كي رات كوي آني كو هاي»، «آو نا جالي لاجالو نا»، «بيا تو آب تو آجي»، «دونيا مين لوجو كو»، «ييه ميرا ديل يار كا دوينا»، و«لايلا أو لايلا».

افتتاح مُلهم

شهد حفل توزيع جوائز «آيفا»، عرضاً افتتاحياً ملهماً يبرز التراث الثقافي الإماراتي، من خلال قصة بطلين رئيسيين، هما الشاب الإماراتي عبد الله، الذي يلتقي الأميرة الهندية نيشا، ويرحب بها ويأخذها في رحلة عبر التراث والتقاليد الإماراتية الأصيلة، تضمنت ظهور جمل مع الشاب عبد الله (كدمية بالحجم الطبيعي)، إضافة إلى استعراض حياة الصيادين الإماراتيين اليومية وقيامهم بنسج شباك الصيد، وفن نسج السلال التقليدي على يد الحرفيات، إضافة إلى عروض شعبية وفنون إماراتية تقليدية، مثل العيالة.

إنجازات بارزة

منحت الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا»، 3 جوائز خاصة للإنجازات البارزة في تاريخ السينما للنجوم الذين حققوا إسهامات في صناعة السينما البوليوودية، حيث تم تكريم الممثل والكاتب «كمال حسن» بجائزة «الإنجاز البارز في السينما الهندية»، والتي تسلمها من الموسيقي العالمي إيه.آل رحمان، كما حصد الزوجان الممثل والمخرج «ريتيش ديشموك» والممثلة «جينيليا دي سوزا» جائزة «الإنجاز البارز في السينما الإقليمية»، بينما ذهبت جائزة «الإنجاز البارز عن فئة أفضل تصاميم الأزياء»، إلى «مانيش مالهوترا».

«سينما أصلية»

في فئة أفضل قصة «سينمائية أصلية»، فاز بجائزتها الكاتبين «برفيز شيخ» و«جاسميت ريين»، عن كتابة فيلم «دارلينغز»، أما في فئة أفضل قصة «سينمائية مُقتبسة»، فاز بجائزتها «آميل كييان» و«أبيشيك باثاك» عن قصة فيلم «دريشيام 2».