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شعبية الكرتون لأول مرة في بني ياس

شعبية الكرتون لأول مرة في بني ياس
29 مايو 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد) 

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تحط شخصيات برنامج الرسوم المتحركة الكوميدي الإماراتي «شعبية الكرتون» رحالها لأول مرة في بني ياس، بأبوظبي خلال عيد الأضحى المبارك، وتقدم عروضها الشهيرة على مدى ثلاثة أيام، ليتاح للصغار فرصة مشاهدة شخصياتهم المفضلة والتفاعل معها والتقاط الصور التذكارية بحضور الأهل والأصدقاء في أجواء استثنائية تُجسد فرحة العيد. وتستمر فعاليات العيد الاحتفالية الخاصة بالأطفال من 22 يونيو وحتى 1 يوليو، حيث يقضي الزوار الصغار أوقاتاً ممتعة في ساحة مخصصة للعب، تشمل ركناً للفنون والعديد من التجارب الآسرة في أجواء عائلية. ويعالج «شعبية الكرتون» قضايا المجتمع الإماراتي وظهر لأول مرة عام 2006.

شعبية الكرتون
بني ياس
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