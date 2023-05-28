200 طاه في «إكسبو كولينير» الشارقة

الشارقة (وام)

تبدأ اليوم فعاليات النسخة الخامسة من معرض «إكسبو كولينير» الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبمشاركة أكثر من 2000 طاهٍ من حول العالم و200 عارض مختص في الطهي والمأكولات والضيافة وأنظمة التخزين والتبريد وأدوات المائدة. ويشهد المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 31 مايو الجاري مسابقات عالمية رئيسية للطهاة تتصدرها النسخة الـ26 من مسابقة «صالون كولينير الإمارات» التي تنظمها جمعية الإمارات للطهي، والتصفيات نصف النهائية للشيفات العالمية وتحدي Alen Thong Golden Coffee Pot الذي تشارك به 9 فرق طهي دولية.