«عطني يديك» تتصدر على يوتيوب

أبوظبي (الاتحاد)

حققت أغنية حسين الجسمي الجديدة «عطني يديك» أكثر من 112 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب خلال الساعات الأولى لطرحها، وكان الجسمي قد نشر الأغنية التي جاءت مناسبة لأجواء موسم الصيف والسفر، ومرافقة المحبوب في الأسفار، ضمن خطته لموسم صيف 2023، والأغنية من رؤية وألحان الجسمي وكلمات الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، وتوزيع الموسيقي زيد نديم.

وظهر العمل الجديد في القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي، متضمناً كلمات الأغنية في فيديو بتصميم مبتكر ومميز، كما بثتها الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، إلى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.