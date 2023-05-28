جوستين ترييه تحصد «السعفة الذهبية» في «كان السينمائي»

فازت الفرنسية جوستين ترييه، أمس السبت، بجائزة السعفة الذهبية عن فيلمها «أناتومي دون شوت»، (Anatomie d'une chute)، لتصبح ثالث مخرجة تحصل على هذه المكافأة الأرفع في تاريخ مهرجان كان السينمائي.بهذا الفوز، تخلف جوستين ترييه (44 عاماً)، المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون («ذي بيانو» عام 1993)، والفرنسية جوليا دوكورنو («تيتان» عام 2021)، لتؤكد الحركة البطيئة نحو المساواة بين الجنسين في قطاع السينما الذي هيمن عليه الرجال تقليدياً.

وقد تسلمت ترييه الجائزة من الممثلة الأميركية جين فوندا، لتحصد ترييه هذه المكافأة السينمائية الرفيعة بعد أربعة أفلام في مسيرتها، بينها «سيبيل» الذي اختير للمنافسة سابقاً في مهرجان كان.

ويشهد تتويج مخرجة فرنسية شابة بهذه الجائزة الكبرى في عالم السينما، مجدداً على النجاح الفرنسي في المهرجانات الدولية، بعد منح أودري ديوان جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية عام 2021 عن فيلمها «ليفنمان»، ومنح الفرنسي نيكولا فيليبير في فبراير الماضي جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي عن فيلمه «سور لادامان».

واختارت اللجنة التي ترأسها السويدي روبن أوستلوند، وضمت بين أعضائها الفرنسية جوليا دوكورنو، فيلماً يروي قصة محاكمة أرملة (ساندرا هولر) متهمة بقتل زوجها، ويسلط العمل الضوء على ديناميات العلاقة وتشعباتها بين فنانين متزوجين ميسورين، والأحكام الاجتماعية المسبقة التي تصطدم بها النساء المستقلات.

كذلك، وجهت اللجنة رسالة معاصرة عن «تفاهة الشر»، من خلال منح جائزتها الكبرى إلى البريطاني جوناثان غلايزر عن فيلمه «ذي زون أوف إنترست»، الذي يدور حول الحياة اليومية لقائد عسكري في معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز.

ومُنحت جائزة أفضل إخراج لتران أنه هونغ عن فيلمه «لا باسيون دو دودان بوفان»، المتمحور حول فن الطهو الفرنسي مع بونوا ماجيميل، فيما فاز فيلم «فالن ليفز» للفنلندي أكي كوريسماكي بجائزة لجنة التحكيم.

وأُعطيت جائزتا أفضل أداء تمثيلي في مهرجان «كان» للياباني كوجي ياكوشو، عن دوره في فيلم «برفكت دايز» لفيم فندرز، وللتركية ميرفه ديزدار عن دورها في فيلم «عن الأعشاب اليابسة» (Kuru Otlar Ustune) لمواطنها نوري بيلغه جيلان.

وقبل تسليم جائزة أفضل سيناريو ليوجي ساكاموتو عن فيلم «مونستر» للمخرج كوري إيدا، وجه الممثل الأميركي جون س. ريلي على المسرح تحية «لجميع الذين يكتبون ويصنعون أفلاماً عظيمة»، في خضم الإضراب المستمر لكتّاب السيناريو في هوليوود.

وبعيداً من الجوائز، فإنّ حفلة اختتام المهرجان التي قدّمتها كيارا ماستروياني، طوت صفحة النسخة السادسة والسبعين من الحدث التي ترأستها للمرة الأولى إيريس كنوبلوك، التي أمضت معظم مسيرتها المهنية في استوديوهات «وارنر».

ولم تخل هذه الدورة من الجدل، الذي رافق عودة جوني ديب إلى صدارة المشهد السينمائي من بوابة المهرجان، بعد المحاكمة الصاخبة التي تواجه فيها مع طليقته أمبير هيرد بسبب اتهامات متبادلة بالعنف الأسري، فضلاً عن الحضور القوي للسينما الإفريقية، وعودة أساطير هوليوودية إلى جادة كروازيت الشهيرة في كان.

وتميّزت هذه النسخة أيضاً بحضور كوكبة من نجوم هوليوود إلى الريفييرا الفرنسية للمشاركة في المهرجان، ومنهم: مارتن سكورسيزي الذي قدّم مع النجمين ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو أحدث أفلامه، «كيلرز أوف ذي فلاور مون»، وهاريسون فورد الثمانيني الذي صعد درج المهرجان لمناسبة عرض أحدث أفلام «إنديانا جونز»، حيث يودع شخصية عالم الآثار الشهير، وأيضاً الممثلة جين فوندا والمخرج كوينتن تارانتينو اللذان تحدث كل منهما عن السينما ومسيرته الشخصية.

ومُنحت بعض المكافآت عشية الحفلة الختامية، بينها الجائزة الخاصة بفئة «نظرة ما» لفيلم «هاو تو هاف سكس» لمولي مانلينغ واكر.