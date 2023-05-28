نسرين الراضي.. في «ضحايا حلال»

محمد نجيم (الرباط)

بعد تألقها في عدد من مهرجانات السينما المحلية والعربية والعالمية، ومشاركتها في عدد من الأفلام المغربية والعالمية، أهمها: «جناح الهوى»، «حياة»، «الجاهلية»، «آدم»، «أبواب السماء»، «خفة الرجل»، إضافة إلى لعب أدوار البطولة في عدد المسلسلات التلفزيونية، تعود الممثلة المغربية الشابة نسرين الراضي لتطل للمرة الأولى على جمهورها من خلال دورها في السلسلة الدرامية السعودية «ضحايا حلال»، من إنتاج شركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي، وتأليف الكاتبة السورية نور شيشكلي، وإخراج المصري أحمد مدحت.

تسلط سلسلة «ضحايا حلال» الضوء على قضية اجتماعية، وهي ظاهرة زواج المسيار، وكشف خباياه وأسراره، وتدور القصة حول خمس فتيات ينحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة، يتعرضن لظروف قاسية ولم يجدن ملاذاً سوى اللجوء إلى امرأة تدعى «أم نورا»، التي أقنعتهن بأن سبيل الخلاص الوحيد هو زواج المسيار الذي تديره وفقا لشروطها، وتوهمهن أن الغاية هي حمايتهن وإنقاذهن من شبح العنوسة.