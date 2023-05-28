شهدت سماء مكة المكرمة، اليوم الأحد ، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت آذان الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 18ر12 ظهرًا، وهو التعامد الأول للشمس لهذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم عن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة قوله إن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، مشيرًا إلى أنه أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو ، وعند عودة الشمس جنوبًا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

وأبان بأن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 5ر23 درجة شمالًا وجنوبًا كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

ولفت إلى أن ظاهرة التعامد تعد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من "الخشب" منتصبة بشكل عامودي على سطح الأرض عند وقت التعامد فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تمامًا لكافة القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وأفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا.

وأوضح أن ظاهرة تعامد الشمس تُستخدم في حساب محيط الكرة الأرضية من دون الحاجة للتقنيات الحديثة وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من ألفي سنة وهي تدل أيضًا على كروية الأرض.