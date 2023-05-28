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دب جائع يقتحم مخبزاً ويلتهم 60 قطعة من الكعك!

دب جائع يقتحم مخبزاً ويلتهم 60 قطعة كعك!
28 مايو 2023 11:49

اقتحم دب أسود جائع مخبزا في ولاية كونيتيكت الاميركية، بحثا عما يسد جوعه، لينتهي الامر بالتهامه 60 قطعة من الكعك (الكب كيك)، ثم خرج وابتعد عن المكان. وتحدثت ميريام ستيفنز، مالكة المخبر، على موقع "إنستجرام" عن الواقعة، حيث قالت إن الدب المتطفل، دخل مرآب مخبزها وسرق العشرات من المعجنات التي كانت موجودة داخل شاحنة خاصة بتوصيل الطلبات، إلى أن اكتشفت موظفة تُدعى، مورين ويليامز، الواقعة، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وقالت ويليامز لمحطة "دبليو تي إن إتش" التلفزيونية المحلية، إنها حاولت عن طريق الصراخ، إخافة الدب الذي غادر المرآب ثم عاد إليه ثلاث مرات قبل أن يقلب الطاولات على فريقها في العمل، الذي أسرع بالفرار عندما هاجمهم الدب قبل أن يسحب صينية من كعكات الكب كيك إلى ساحة الانتظار ليبدأ في تناولها. وقالت ويليامز: "ثم خطرت فكرة رائعة ببال ليسا (إحدى الموظفات) فيما بعد، وهي أن تخرج وتستقل سيارتها للقيادة إلى الخلف، وبدأت تطلق بوق السيارة بشكل هيستيري"، إلى أن غادر الدب أخيرا. ووصلت السلطات بعد ذلك بوقت قصير.

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من ناحية أخرى، يقول مسؤولون في كونيتيكت، إن وزن الدببة السوداء في الولاية قد يصل إلى 550 رطلا (250 كيلوجراما)، ويتراوح طولها بين 5 و6 أقدام (ما يتراوح بين 152 و182 سنتيمترا). وهي حيوانات آكلة اللحوم، ومن الواضح أنها تجد متعة في تناول الحلوى أيضا.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الدب القطبي
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