أحمد العسم يكتب: رائحة الفجر..

لا نختلف على أن الفجر باب اليوم، وأول من يفتح البهجة في النفوس، ومنه يظهر النور.. لا نقلق أبداً على الصفاء الذهني الذي يمتعنا به بهدوء ظهوره وابتسامته الطرية الخارجة من صدق المشاعر، بعد إذن الله وأمره الكريم «على العبد التفكير، وعلى الرب التدبير»، الفجر باب ندخل من خلاله إلى الحياة مبتهجين، قلوبنا ممتلئة بالسرور، والكلمة الطيبة تُرسل إلى كل الناس ومن معك في القلب، «صباح النور» رسائل ضمان نفسي للجميع، «صباح الخير» أمنيات وفأل حسن للطير في الفضاء والشارع والسلامة والعناية للسائقين والموظفين والأبناء المتوجهين إلى مدارسهم، لا نقلق أبداً، فالرزق من عند الله والتوكل عليه سبحانه.

رائحة الفجر...

تباشير خير، وقلوب وهبها الله التفاؤل رغم زحمة التفكير وارتباك الحيلة ونفض اليد، حين تُغلق نوافذ التفكير علينا الوقت، تذكرت هذا حين كنت أجلس على كرسي في انتظار إقامة الصلاة مع جارنا الطيب: حين نصحني بأن الصلاة الأهم للإنسان، والفجر مفتاح النجاح إذا نويت الفرج، وقال الكلمة الطيبة ومشاعرك الصادقة تنفع الآخرين، ابتعد عن القول غير النافع والأمر لله سبحانه في التدبير، سترى تأثير صلاة الفجر فيها الخير والصحة لجسدك، وفيها تطيب القلوب بالحمد والشكر، وختم حديثه (رحمه الله)، بقول الله تعالى (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ)..

رائحة الفجر …

تعني الكثير، هي خبز أمي، وطرق باب الجار، ومعنى الحب الإنساني وصباحات جديدة وعطر جديد وقطاف من عناقيد الحياة، وذكريات من عبق الماضي الأصيل ومن روح الحكايات وسوالف وطني الجميلة «سرد الجدات من شعر وقصة وخيالات لا تنسى»، إضافة إلى ألغاز البر والبحر، وما تخبئه النخلة في جيوبها الداخلية من أسرار.

صوت العصافير ورائحة الفجر هما إهداء، هما الانطلاقة السهلة في التعرف على ما يجود به اليوم، قراءتك، استشرافك وما تبحث عنه وتود أن تحدده بثقة نحو مستقبل تبدأ معه الخطوة الأولى.

من رائحة الفجر..

«رب النعم»:

ربّاهُ يا ربّ النِّعَم/ بالحمد بالتسبيح تَم

كُلُّ العصافير التي/ غَنَّت على غُصن القِمم

رّبّاه في فجر الأمل/ الروح تسري للعمل

باب السكينة والرجا/ إيماننا منذ الأزل

حياتنا نبض الوفا/ والقلب بالحبّ اكتفى

يا ربِّ هَب لي صحبة/ بالخير في وقت الصفا

صوت العصافير ارتفع/ وانزاح من نفسي الوجع

عند الصباحات شَدَت/ والحب في قلبي اجتمع