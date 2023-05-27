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صوت الحجار يحيي الزمن الجميل في «المجمع الثقافي»

علي الحجار خلال الحفل
27 مايو 2023 23:42

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
أحيا الفنان المصري علي الحجار حفلاً غنائياً على مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي، تكريماً للشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي، ضمن فعاليات «معرض أبوظبي الدولي للكتاب»، مؤدياً باقة من أشهر أغنياته القديمة التي أخذت الحضور في رحلة للحنين إلى الماضي والذكريات الجميلة. 
وأعرب الحجار، في بداية الحفل، عن سعادته البالغة بتقديم هذا الحفل للمرة الأولى في أبوظبي، ولقاء جمهوره في الإمارات ضمن فعالية ثقافية وأدبية وفنية يخصصها «معرض أبوظبي للكتاب» في دورته الحالية، وتأدية مجموعة من أجمل الأغاني التي تتجلى فيها أشعار الأبنودي بما تحمله من نبض اجتماعي وإنساني خاص، وبقدرتها المميزة على وصف الحياة بأبسط الكلمات وأرقها.
الحفل، الذي أتى قبل يوم على ختام المعرض في أبوظبي، استمتع فيه الحضور بمجموعة من قصائد الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي التي ألقتها ابنته آية الأبنودي في افتتاح الحفل، ليصدح صوت الحجار بعدها مقدماً عدداً من أشهر أغنياته التي أداها في شارات مسلسلات الزمن الجميل، ومنها: «مبسوطين»، «لو مش حتحلم معايا»، «ذئاب الجبل» و«متمنعوش الصادقين»، «الليل وآخره» و«غوايش». 
يذكر أن لقاء الحجار بالأبنودي، غناءً وشعراً، بدأ من خلال شارات مجموعة من المسلسلات المصرية الشهيرة التي عبّر الأبنودي بكتابة كلماتها عن نظرته الجمالية للواقع في تجسيد يحاكي حال المجتمع موسيقياً وغنائياً بصوت الحجار، كما في «بوابة الحلواني» و«ذئاب الجبل».

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