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نجوى كرم تتوقف عن طرح الألبومات!

نجوى كرم
27 مايو 2023 22:52

علي عبد الرحمن (القاهرة)
كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن أن «كاريزما» الذي طرحته مؤخراً، وشهد عودتها بعد توقف 6 سنوات، سيكون آخر ألبوماتها الغنائية في مسيرتها، وستكتفي بطرح أغانٍ منفردة خلال الفترة المقبلة، تماشياً مع الظروف الإنتاجية والتسويقية بالسوق العربي.
وقالت نجوى إن «كاريزما» يضم 7 أغنيات بين اللهجة اللبنانية والبدوية غلب عليها الطابع الموسيقي المدمج بالإيقاعات السريعة، وتناولت أغانيه عدداً من الموضوعات التي تهم المرأة العربية منها الكبرياء، والهجر، وشارك في كتابة الأغنيات 5 شعراء.
عن أسباب الغياب في طرح الألبوم طوال تلك الفترة، أوضحت أن العمل على ألبوم كامل أصبح صعباً للغاية، خصوصاً مع ظهور عدد من الأنماط الغنائية السائدة حالياً في الحقل الغنائي، لذلك كان من الضروري التأني في اختيار الكلمات والتي تناقش موضوعات تهم المستمع العربي، إلى جانب الموسيقى والتوزيع.
وحول وصفها بعدم التجديد والتركيز فقط على موضوعات محددة، أوضحت كرم أن الحياة أصحبت صعبة وضغوطها ثقيلة، وتشعر عند غنائها بمواضيع تدخل الفرح بأنها تضيف لمسة للمستمع بالراحة النفسية ورؤية الحياة من منظور آخر يشع جمالاً.
من جانب آخر، تستعد نجوى لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في مصر خلال الموسم الصيفي، والذي يشهد عودتها للغناء مجدداً بعد غياب منذ آخر حفلاتها الجماهيرية عام 2018.

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