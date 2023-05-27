تعرف على فوائد هذه الأطعمة على صحتك

بات معروفاً أن الغذاء يلعب دوراً مهماً في صحة الإنسان والوقاية من العديد من الأمراض. وتنتشر الكثير من الأخبار غير المؤكدة والشائعات حول العديد من الأغذية. فهل الأغذية الشائعة، مثل البيض واللحوم الحمراء وغيرها، خطيرة على الصحة؟

موقع «webmd.com»، المتخصص في نشر التقارير والأخبار الطبية، استعرض 8 أطعمة محاولاً الإجابة عن السؤال.

1- البيض

يحتوي البيض على الكثير من البروتين والعناصر الغذائية الأخرى المفيدة لجسمك. ولكن هل يرفع ذلك الكوليسترول؟ تحتوي بيضة واحدة على حوالي 200 ملليغرام. ومع ذلك، هناك القليل من الأدلة على أن تناول البيض يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية. لا بأس بتناول بيضة واحدة في اليوم على الأرجح. لكن عليك أن تنتبه إلى كمية الدهون المشبعة والمتحولة التي تتناولها، فذلك يرفع الكوليسترول.

2- القهوة

يحب الكثير من الناس بدء اليوم بفنجان من القهوة. وهو لا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب (لكن الأبحاث تظهر أن القهوة غير المفلترة قد ترفع نسبة الكوليسترول). وقد يكون للقهوة فوائد، مثل كبح الشهية وتقليل خطر الإصابة بأمراض معينة، بما في ذلك مرض باركنسون وحصى المرارة. بالمجمل، فإن ما يصل إلى خمسة أكواب من القهوة يومياً مقبولة لمن لا يزعجهم الكافيين والنساء غير الحوامل وإذا لم يضف إلى القهوة الكثير من الكريمة أو السكر.

3- الشوكولاتة

لاحتوائها على مضادات الأكسدة، فإن الشوكولاتة الداكنة أفضل قليلاً من الشوكولاتة بالحليب. وهناك أدلة على أنها يمكن أن تساعد في صحة القلب ومرض السكري ووظائف المخ والمزيد. ولكن تأكد من قراءة الملصق على العلبة. تذكّر أن هذه الفوائد لا توجد في الشوكولاتة إلا إذا كانت تحتوي على 70% من الكاكاو على الأقل.

4- اللحوم الحمراء

تحتوي شريحة لحم صغيرة على أكثر من 40 جراماً من البروتين إلى جانب العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم وفيتامين بـ 12. ولكنها تحتوي أيضاً على نسبة جيدة من الدهون المشبعة والكوليسترول. هناك أدلة على أن تناول اللحوم الحمراء يصاحبه خطر أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. أما اللحوم المصنعة مثل النقانق، فإنها غير صحية بشكل خاص. الحد من اللحوم الحمراء إلى حوالي 12 إلى 18 أونصة في الأسبوع (حوالي 510 غرامات). وعليك بتجنب اللحوم المعالجة.

5- الخبز

يمكن أن تكون الحبوب الكاملة في الخبز مصدراً جيداً للتغذية والألياف. كما أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري وغيرها. لكن معظم الخبز المعلب لا يحتوي على الكثير من الألياف، وقد لا يحتوي عليها أصلاً. أحد الأدلة على أن الحبوب مكررة وليست كاملة هو أن تحتوي العبوة على عبارة «غنية» (enriched). يوصي الخبراء بأن يكون نصف الحبوب التي تتناولها على الأقل من الحبوب الكاملة.

6- السلَطات

من الأفضل اختيار الخضار الورقية الداكنة لتحضير السلطة. تجنب إضافة أشياء مثل الخبز المحمص أو شرائح فطيرة باللحم. أضف إلى سلطتك الخل (أو عصير الليمون) وزيت الزيتون الصحي للقلب بدلاً من الصلصات عالية الدهون أو التوابل الأخرى.

7- البطاطا

لا يبدو أنها طعام صحي. لكنها في الواقع مصدر جيد لطاقة الكربوهيدرات قليلة الدسم والفيتامينات (ج وأ) والبوتاسيوم. وجلدها مصدر كبير للألياف. والبطاطا الحلوة أفضل، حيث تحتوي على 1.5 ضعف القيمة اليومية لفيتامين أ. والبطاطا المخبوزة أو المحمصة خيار أفضل من تلك المقلية.

8- عصير البرتقال

يحتوي عصير البرتقال على الكثير من فيتامين سي والبوتاسيوم. تحتوي بعض عصائر البرتقال أيضاً على الكالسيوم. لكن عصائر الفاكهة يمكن أن تحتوي على الكثير من السكر. لا بأس من شربها باعتدال. لكن من الأفضل تناول الفاكهة الكاملة التي تحتوي على الألياف المفقودة في العصير. تناول برتقالة أو امزج واحدة في عصير بدلاً من ذلك.