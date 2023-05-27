كوريا الجنوبية تكشف دوافع راكب فتح باب طائرة في الجو

كشفت الشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، دوافع راكب فتح باب الطائرة قبل هبوطها في مطار "دايجو" الدولي أمس الجمعة.

وأفادت الشرطة أن الراكب قال إنه فتح الباب بعد أن شعر بالاختناق وأراد النزول من الطائرة بسرعة.

كانت الطائرة، التابعة للخطوط الجوية "آسيانا"، قادمة من جزيرة "جيجو" بجنوب البلاد.

كانت الشرطة اعتقلت الرجل الثلاثيني الذي قام بسحب ذراع فتح الباب، بينما كانت الطائرة على ارتفاع حوالي 213 مترا فوق سطح الأرض، مباشرة قبل أن تهبط في مطار "دايجو" الدولي الواقع على بعد 237 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سول.

وقال مسؤولو الشرطة إن الرجل قال خلال الاستجواب إنه كان يتعرض للضغط بشدة حيث خسر وظيفته مؤخراً.

وتعتزم الشرطة طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق الرجل بناء على انتهاك قانون أمن الطيران بعد مزيد من الاستجواب.

وهبطت الطائرة بسلام ولم يسقط أو يُصب أي من الـ194 شخصا الذين كانوا على متنها، ولكن ظهرت أعراض صعوبة في التنفس على 12 راكبا فزعا ونُقل بعضهم إلى المستشفى.