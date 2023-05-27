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بيع لوحة لديكابريو رسمها الفنان داميان هيرست مقابل 1.3 مليون دولار

بيع لوحة لديكابريو رسمها الفنان داميان هيرست مقابل 1.3 مليون دولار
27 مايو 2023 09:48

بيعت لوحة للممثل ليوناردو ديكابريو رسمها الفنان داميان هيرست مقابل أكثر من مليون جنيه استرليني  في مزاد في فرنسا.

وجرى توقيع اللوحة الملونة من كل من الفنان البريطاني وديكابريو بطل فيلم تيتانك قبل بيعها في حفل (أمفار) في مدينة كان الفرنسية لجمع المال من أجل أبحاث الإيدز.

وأكدت المؤسسة الأميركية لأبحاث الإيدز (أمفار) لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) إنه تم شراء اللوحة والتي ترجع إلى عام 2016 مقابل 1.2 مليون جنيه استرليني  يوم الخميس. ومع ذلك لم تحقق اللوحة أعلى سعر خلال ليلة المزاد، حيث تم بيع سيارة أستون مارتن مقابل 1,5 مليون يورو.

المصدر: د ب أ
ليوناردو ديكابريو
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