«الاتحاد أرينا» يشهد حفل «آيفا روكس»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

شهد مسرح «الاتحاد أرينا» في أبوظبي، اليوم، الحفل الموسيقي IIFA Rocks، الذي أحياه نخبة من فناني «بوليوود»، بينهم: بالاك موشهال، سندهي شاوهان، راج كومار، فرح خان، بادشاه، نوكليا، أميت تريفيدي ونورا فتحي، وسط استعراضات غنائية مبهرة، استعداداً لتوزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي 2023 IIFA - «آيفا»، الذي يقام السبت 27 مايو، والتي تستضيفها أبوظبي للعام الثاني على التوالي.

يسلط حفل «آيفا روكس» الضوء على عالم الموسيقى في السينما البوليوودية، كما تخللته فقرات خاصة بعروض الأزياء الهندية، وقدمه كل من الفنانين راج كومار وفرح خان، كما تشاركا في تأدية فقرات استعراضية غنائية تفاعل معها الحضور بشكل لافت.

أدت الفنانة بالاك موشهال عدداً من الأغنيات الكلاسيكية الشهيرة التي قدمتها في أفلام سينمائية سابقاً، فيما قدمت سندهي شاوهان الحائزة جوائز عدة كأفضل مغنية أفلام، فقرة غنائية استعراضية زادت من حماس الجمهور، مؤدية الأغنية الشهيرة «ميهبوب» التي أدتها في فيلم «فيزا» عام 2000.

وألقى صالح محمد صالح الجزيري، المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، كلمة خلال الحفل قال فيها: يسعدنا أن يقام أكبر احتفاء للسينما الهندية في أبوظبي، ويشرفنا استضافة جوائز «آيفا» وحفل «آيفا روكس» للعام الثاني على التوالي على مسرح «اتحاد أرينا»، والذي يجمع نجوم بوليوود والجمهور من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة هذا الحدث الفني المميز.