10 أفلام عالمية ترصد الكوارث الطبيعية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تناول الفن السابع على مدى عقود، أحداث العديد من الكوارث الطبيعية، والتي سلطت السينما الضوء عليها في إطار يجمع بين الخيال والدراما ومعاناة وآلام الإنسان، وقدرة البشر على الكفاح من أجل البقاء.

«غمر»

من أول الأفلام التي تناولت الكوارث الطبيعية عام 1933، في إطار الخيال العلمي، حيث قامت مجموعة من الناجين بعد سلسلة من الكوارث الطبيعية غير المبررة ودمرت الحضارة الإنسانية، بما فيها تسونامي الذي غمر نيويورك، ودار حولها الفيلم الأميركي «غمر»، إخراج فيليكس إي فيست، وبطولة سيدني بلاكمير وبيجي شانون.

«الأرض الخضراء»

في الإطار الدرامي نفسه، حول عائلة تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة، في مواجهة ظاهرة طبيعية كارثية تتمثل في مذنب متجه نحو اﻷرض يهدد بفناء الحياة، دارت أحداث فيلم «الأرض الخضراء»، بطولة جيرارد باتلر، مورينا باكرين، وعُرض عام 2020.

«سان فرانسيسكو»

تناول الفيلم الأميركي «سان فرانسيسكو» العلاقة العاطفية بين أبطاله، إلا أن أحداثه دارت حول الزلزال الذي ضرب المدينة عام 1906، ونال 4 جوائز أوسكار، بطولة كلارك جيبل وجانيت ماكدونالد، وعُرض عام 1936.

«إعصار»

تناول فيلم «إعصار» مسيرة خبيرة أرصاد تعمل كمطاردة للعواصف بولاية أوكلاهوما، وتعمل على مشروع الهدف منه الإنذار المبكر من الأعاصير، ومنع الآثار التي تخلفها الكوارث، بطولة بيل باكستون وهيلين هانت، وعُرض عام 1996.

«2012»

يُعتبر فيلم «2012» أشهر أفلام الكوارث الطبيعية، دارت أحداثه حول تحقق أسطورة شعب «الماو» بانتهاء العالم يوم 21 ديسمبر 2012 بسبب ظاهرة كونية تتمثل في تلاقي عدة كواكب في المجموعة الشمسية، ما يسبب مجالاً مغناطيسياً قوياً يذيب قلب الأرض، بطولة شيواتال إيجيوفور وثانديوي نيوتن، وعُرض عام 2009.

«المركز»

دار فيلم «المركز» حول اكتشاف العلماء توقف مركز الكرة الأرضية عن الدوران لسبب غير معروف، ويجدون الحل في إرسال فريق في مهمة خطيرة للوصول إلى مركز الأرض وتفجيره ليستعيد حركته، بطولة آرون إيكهارت وهيلاري سوانك، وعُرض عام 2003.

«قمة دانتي»

تناول فيلم «قمة دانتي»، تفاصيل بركان خامد، ومع عدم اهتمام الأهالي بتحذيرات المسؤولين تتبدل حياتهم إلى الفوضي والدمار بسبب ثوران البركان تاركاً خلفه الآف القتلى، بطولة بيرس بروسنان وليندا هاميلتون، وعُرض عام 1997.

«زلزال»

تدور أحداث فيلم «زلزال»، حول تعرض مدينة لوس أنجلوس لهزة أرضية، حيث يعاني بطل العمل عندما يحدث الزلزال، ويبقى حائراً بين إنقاذ زوجته أو حبيبته وطفلها، بطولة تشارلتون هيستون وآفا جاردنير، وعُرض عام 1974.

«المستحيل»

في قالب إنساني دار فيلم «المستحيل» المقتبسة أحداثه عن قصة حقيقية إثر الزلزال الذي ضرب المحيط الهندي عام 2004، حول عائلة تمكنت من الصمود والنجاة، بطولة إيوان مكريغور ونعومي واتس، وعُرض عام 2012.

«سان أندرياس»

في فيلم «سان أندرياس»، يخوض قائد طائرة مغامرة خطرة من أجل إنقاذ ابنته العالقة بولاية كاليفورنيا، بعد وقوع زلزال مدمر بقوة 7.1 ريختير، بطولة دواين جونسون وكارلا جوجينو، وعُرض عام 2015.