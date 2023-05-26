هل يكره المراهقون الأخبار؟

لندن (الاتحاد)

على النقيض من الفكرة الشائعة بشأن نمط تعامل الشباب مع أحدث الأخبار، قالت أليكس ماهون الرئيسة التنفيذية للقناة 4 في بريطانيا إن الشباب هم «جمهور طبيعي ونهم للأخبار».

وأوضحت أن الأبحاث التي أجرتها المحطة «تدعم ذلك» وأن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً «يهتمون بنفس القضايا العالمية مثلنا».

لكنها قالت إن الجماهير الشابة تريد تقديم المعلومات بشكل مختلف عن الجمهور الأكبر سناً، وقد وضعت القناة 4 استراتيجية لجذب انتباههم، بحسب موقع «برس جازيت».

كانت ماهون تتحدث في مؤتمر ديلويت وإندرز للإعلام والاتصالات في لندن قبل أيام مع ثلاث من القيادات الإعلامية بشأن التزامات محطات البث العام تجاه الجمهور.

وأكدت ماهون للجمهور إن القناة لديها «واجب فريد» تجاه الجماهير الشابة، وأن «المناقشات الأخيرة مع الحكومة أكدت أهميتها ومركزيتها في كيفية الوفاء بواجبنا في الخدمة العامة».

وأضافت إن بحثاً أجرته المحطة كشف أن «أبناء الجيل z يمضون نصف ساعات صحوهم في النظر إلى الشاشات، وربما أكثر من شاشة في الوقت نفسه.»

وقالت أيضا إن البحث وجد أنه في المملكة المتحدة يطالع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و34 عاما الشاشات الذكية «نحو سبع ساعات يومياً»، وأن «نحو ثلثي ما يشاهدونه يتم تقديمه بوساطة خوارزميات مصممة لهذا الغرض»، أي أن معظم يومهم يقضونه مع تطبيقات مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام وتيك توك.

ووجدت الدراسة أيضا أن الجماهير الشابة «تتحرك باستمرار، وهم على اتصال مع بعضهم البعض طوال الوقت، وهذا يجعلهم جمهوراً طبيعياً ونهما للأخبار والمعلومات - ليس فقط استيعابها، ولكن أيضاً لاستغلالها في التواصل الاجتماعي مع الآخرين».

وأوضحت ماهون أن أرقامها أظهرت أن المشاهدين الشباب «يحبون الأخبار الخاصة باهتمامات جيلهم، لكنهم يهتمون أيضاً بنفس القضايا العالمية مثلنا».

ومن بين تلك اهتماماتهم «الصحة العقلية والعلاقات الإنسانية وصورة الجسد والمناخ والاستهلاك الأخلاقي».

وأكدت أن البحث وجد أن المشاهدين الشباب «يريدون أخباراً مليئة بالمعلومات والحقائق، ويريدونها أيضاً محايدة، ويريدون اكتشاف وجهة نظرهم الخاصة بدلاً من أن يتم تغذيتهم بقصص مليئة بالتحيز أو الصور النمطية أو ما يعتبرونه أجندات إعلامية متعبة.»

وقال ماهون إن رد القناة 4 على هذه التفضيلات كان تكليفات بإعداد محتوى يعالج ويغطي المواضيع التي تهم الجماهير الشابة مع توزيعها على المنصات التي يقضون وقتهم فيها.

ماذا يريد الشباب؟

وفقاً لنتائج البحوث الجديدة.. «الشباب يريدون بالتحديد أخباراً مليئة بالمعلومات والحقائق، ويريدونها أيضاً محايدة، ويريدون اكتشاف وجهة نظرهم الخاصة بدلاً من أن يتم تغذيتهم بقصص مليئة بالتحيز أو الصور النمطية أو ما يعتبرونه أجندات إعلامية مرهقة ذهنياً».