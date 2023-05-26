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كايتلان كولينز.. نجمة صاعدة بعد مواجهة ترامب

كايتلان كولينز.. نجمة صاعدة بعد مواجهة ترامب
27 مايو 2023 01:05

اتلانتا (الاتحاد) 

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كانت كايتلان كولينز نجمة في الفترة الصباحية على شاشة شبكة سي إن إن، لكن نجاحها المدوي في المقابلة التي أجرتها مؤخراً مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ستجعل منها سيدة الفترة المسائية حيث ذروة المشاهدة. حاورت كايتلان بمهارة وحرفية عالية ترامب «محترف» المراوغة، وحاصرته بالأسئلة، حتى إنها سألته ثلاث مرات عمن يتمنى أن ينتصر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. ظل ترامب يحاور ويناور وهي مصممة على سؤالها، حتى عجز عن الاستمرار في المقاومة. قررت محطة «سي إن إن» قبل أيام تعيين كايتلان التي لم يتعد عمرها 31 عاماً كمذيعة رئيسة لبرنامج جديد في التاسعة مساء. ومن المقرر أن يبدأ برنامج بث كايتلان التي سبق أن قامت بتغطية إدارتي ترامب وبايدن في يونيو المقبل.
وقال عنها رئيس CNN، كريس ليخت في مذكرة للعاملين «إنها صحفية ذكية وموهوبة رأيناها جميعا تحاسب المشرعين وصانعي الأخبار». وتابع «ستكشف كايتلان عن زوايا مكشوفة وتتحدى الحكمة التقليدية للتأكد من أن المشاهدين يرون القصص من كل جانب». وينتظر كثيرون انطلاق البرنامج للتأكد مما إذا كانت النجمة الصاعدة تستطيع أن تقوم وحدها فعلاً بدور المذيعة الرئيسة لبرنامج مهم بمفردها.

سي إن إن
CNN
دونالد ترامب
أميركا
الإعلام الأميركي
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