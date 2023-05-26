«الغرفة».. نافذة على عالم غامض

سلطان الحجار (أبوظبي)

«الغرفة»، رواية للكاتبة الأيرلندية الكندية «إيما دونوغيو»، صدرت عام 2010، تروي قصة طفل ذي خمس سنوات يدعى (جاك) كان مأسوراً برفقة والدته في غرفة صغيرة بواسطة شخص يدعى (نايك)، يعيش ويكبر الطفل برفقة أمه «لارسون» في حجرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 9 أمتار، كان خبأهما داخلها «نايك» الذي اختطف الأم طوال 7 أعوام، إلا أن الأم أخفت الحقيقة عن ابنها الذي وُلد وعاش في هذه الحجرة، لكنها حاولت أن تصنع له عالماً موازياً داخل هذا المكان، ولكن يوماً بعد يوم، كان فضول «جاك» يزيد ليعرف ماذا يوجد خارج هذا العالم الذي يعيش فيه.

الرواية تصدرت قوائم الأكثر مبيعاً، وفازت بجائزة «مان بوكر» الدولية، كما حازت جائزة (Orange Prize) عام 2011، وتم تحويلها إلى فيلم سينمائي بالاسم نفسه عام 2015، للمخرج ليني أبراهامسون.

تُعد الغرفة بالنسبة لـ«جاك» جلّ عالمه الذي ولد وترعرع فيه، حيث يعيش ووالدته فيها، يتعلمان ويقرآن وينامان ويلعبان، وعندما يسدل الليل ستاره تغلق والدته عليه الخزانة بإحكام بغرض النوم فيها، وذلك بالتزامن مع موعد زيارة «نايك» العجوز لها.

فكرت والدة جاك في الهرب عندما عرفت أن هذا العجوز عاطل عن العمل، كما أنه في سبيله لخسارة منزله الذي توجد فيه الغرفة بسبب الرهن، وتكهنت بأن «نايك» سوف يقتلهما للتخلص منهما، فهو لا يخاطر بإطلاق سراحهما، لذا أعدت خطة للهرب بمساعدة (جاك) والذي كان عليه أن يتظاهر بأنه مريض ويجب نقله إلى طبيب للعلاج، لكن «نايك» العجوز لم يلب طلبها.

العالم «غرفة»

الغرفة الصغيرة كانت مكونة من فراش ومطبخ وحمام وجهاز تلفاز، حيث يعيش (جاك) مع أمه، وهذه الغرفة تمثل العالم بالنسبة لهما، فلا يوجد شيء خلف باب الغرفة سوى الفضاء، حيث كان جاك يؤمن بأن العالم يوجد فقط على شاشة هذا التلفاز ولا يوجد غير ذلك، وكانت أمه تؤكد له ذلك، خاصة وأن (نايك) هذا كان لا يأتي إلا ليلاً لإحضار الطعام لهما، بينما يكون جاك نائماً.

ولم يكن (جاك) حينها يعلم أن الخاطف هو والده، وأنه وأمه مختطفان، فقد أخفت عنه الأم أن نايك العجوز قد قام باختطافها واحتجازها داخل هذه الغرفة منذ سبع سنوات.

خطة للهرب

علمت الأم أن «نايك» سوف يخسر منزله لا محالة، وكان كل ما يشغلها هو ماذا سيحل بهما عند وصول صاحب الرهن ليتسلم المنزل؟، بالتأكيد سوف يقتلهما للتخلص منهما لإخفاء جريمته، فهو لن يعرض نفسه للمخاطرة بإطلاق سراحهما، لذلك بدأت التفكير في خطة للخروج من هذا المكان بأقصى سرعة ممكنة، فلجأت الأم لخدعة أخرى وهي أن جاك ليس مريضاً بل قد مات فعلاً، وهنا علم نايك أنه يجب التخلص من جثته، فقام بلفه داخل سجادة وإخراجه من الغرفة، وهنا تمكن جاك من الفرار والخروج إلى العالم الخارجي، ثم أخبر رجال الشرطة بمكان الغرفة التي تم حجز والدته بها، وتم تحرير والدته واعتقال «نايك» العجوز.

خارج «الغرفة»

في البداية وبعد الهروب، واجه جاك صعوبة في التعامل مع المحيطين به في الخارج، لكنه كان يعلم جيداً أنه يجب عليه تخليص أمه، فقد استطاع من خلال إبلاغ الشرطة، الإرشاد عن أمه وتحريرها، حيث قامت الشرطة بالقبض على (نايك) وتوجيه مجموعة من التهم إليه، وإيداع جاك وأمه داخل أحد المستشفيات، وهناك تمت إعادتها إلى عائلتها مرة أخرى، ومع تداول القصة عبر وسائل الإعلام المختلفة، حاصرت جاك وأمه الكاميرات في كل مكان، ما جعل جاك يواصل رفضه للتكيف مع ذلك العالم المليء بالضجة والعلاقات المتداخلة، وهنا تصاب الأم بإحباط كبير بعد أحد اللقاءات التلفزيونية، وتقدم على محاولة انتحار فاشلة تدخل على إثرها المستشفى وتترك جاك مع جدته وحيداً.

وحدة وصدمة

بعد أن تتعافى الأم، تقرر العيش بمكان مستقل هي وابنها، الذي يواجه صعوبة كبيرة في التكيف مع هذا العالم والمحيطين به، على الرغم من إظهارهم المودة والحب له، إلا أن الأمر بالنسبة لجاك لا يزال صعباً، وبعد فترة وجد جاك أنه لا يستطيع الاحتفاظ بأمه كما كانت في السابق له فقط، من دون أي شريك، ما كان يجعله يحن إلى تلك الغرفة، حيث كان يعيش هو وأمه فقط وكانت هي العالم بالنسبة له وكذلك هو، ومع ازدياد رغبته في زيارة الغرفة مرة أخرى قررت الأم الموافقة على ذلك.

عاد جاك إلى «الغرفة» مرة أخرى مع أمه ليتذكر جميع التفاصيل، لكنه فوجئ بأنه لا يوجد ارتباط بينه وبين هذه الغرفة، فقد كبر ورأى العالم الخارجي والآن لا يوجد بينه وبينها أي رابطة عاطفية كما كان يظن، بل على العكس كان يريد الخروج منها سريعاً، وهنا استطاع جاك أن يقول للغرفة وداعاً للمرة الأخيرة، تاركاً خلف ظهره جميع الذكريات، ليصبح مرحباً بالتعايش مع العالم الخارجي.

جوائز وترشيحات

بلغت تكلفة إنتاج الفيلم حوالي 13 مليون دولار، بينما حقق إيرادات تقدر بـ36.3 مليون دولار، وحاز جوائز مهمة عدة في عالم السينما، أبرزها جائزة «أوسكار» عن فئة (أفضل ممثلة بدور رئيس) للممثلة بري لارسون عام 2016، كما فازت بجائزة الجولدن جلوب، وترشحت لجائزة البافتا، فضلاً عن ترشيحات أخرى لجائزة «الأوسكار» هي: أفضل إخراج وأفضل فيلم، وأفضل نص مقتبس، كما حصل الفيلم على موقع متقدم من ناحية التقييم، عبر موقع (IMDb)، المتخصص بنقد وتقييم الأفلام السينمائية.

شاشة سينما

رواية «الغرفة» وجدت طريقها إلى عالم الفن السابع عام 2015، من خلال فيلم من إنتاج كندي، وبطولة بري لارسون (الأم جوي)، جيكوب تريمبلاي (الطفل جاك)، شون بريدجرز (نايك العجوز)، إضافة إلى ويليام ميسي، روبرت نيوسم، جوان ألين، نانسي نيوسم، وأماندا بروغل، وإخراج الإيرلندي ليني أبراهامسون.

شخصيات الفيلم ليست كثيرة، حيث تقتصر على الأم والابن، وعائلة الأم التي يدخل أفرادها أحداث القسم الثاني من الفيلم، فضلاً عن شخصيات قليلة الظهور، إلا أن لديها تأثيراً قوياً على مسار الشخصيات الرئيسة في القصة، ضمن مواجهات معقدة يتيحها السيناريو.

والجديد في أحداث هذا الفيلم، أنه يعرض العالم كما يراه الطفل (جاك)، فنعرف أننا نعيش في عالم كريه، أما جاك فيرى العالم بعيون بريئة، فلم يفسد العالم فطرة جاك فهو لم يحيا كبقية الأطفال ولم يرَ من الدنيا سوى القليل، لم يكن يدرك الحقيقة، وعندما فتح عينيه لم يجد في واقعه سوى البشاعة، فأبوه هو رجل خاطف مغتصب تسبب في معاناة أمه من اضطرابات نفسية بالغة نتيجة لتجربة مؤلمة، ليواجه عالماً يخافه لم يعتد عليه، فجاك الصغير هو الراوي لأحداث الفيلم، فالكثير من المشاهد التي تم تصويرها من وجهة نظره هو، ما جعل المشاهد يرى العالم بشكل مختلف وغير مسبوق كما يراه جاك، والذي قام بدوره الطفل جاكوب تريمبلاي ليصبح معجزة فنية حقيقية، حيث قام بالدور بكل تلقائية وبساطة رغم قسوته وصعوبته، وكان بالفعل الروح الحقيقية للفيلم وسرّ تميزه.

مؤرخة وأديبة وكاتبة مسرحية

«إيما دونوغيو»، مؤرخة وأديبة وكاتبة مسرحية وروائية أيرلندية، ولدت في 24 أكتوبر عام 1969 في مدينة دبلن بإيرلندا، انتقلت بعدها لتعيش في كندا، قامت بتأليف العديد من الروايات مثل «القلنسوة»، و«الخطاب المغلق»، إلا أن روايتها «الغرفة» (Room)، التي كتبتها عام 2010، بلغت نهائيات جائزة مان بوكر الأدبية الدولية، كما كانت من الروايات الأكثر مبيعاً دولياً.

ولأن والدها، هو دينيس دونوغو، الذي عمل كناقد أدبي، أصبحت إيما غارقة في حب القراءة، حيث نشأت وسط مكتبة غنية بالكتب والروايات والقصص القصيرة، ومختلف أمهات الكتب الأخرى التي أثرت عقلها، وأكسبتها معارف متنوعة دفعتها للغوص في عالم الأدب الممزوج بالخيال، حتى بدأت تكتشف موهبتها في الكتابة الروائية.