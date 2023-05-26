السبت 27 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

نشر بيانات مصابين بكوفيد طويل الأمد بعد عامين

فريق طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا
26 مايو 2023 21:45

نشرت دراسة جديدة، بيانات لمصابين بكوفيد طويل الأمد بعد عامين من عدواهم بفيروس كورونا المستجد المسبب للمرض.
لاحظت الغالبية الكبرى من الأشخاص، الذين عانوا إصابات طويلة الأمد بكوفيد-19 (90%)، أنّ أعراض الفيروس تحسّنت ببطء لديهم خلال سنتين، بينما لاحظ آخرون إمّا تحسّناً سريعاً في وضعهم أو استمراراً للعوارض، بحسب الدراسة.
تولّى الدكتور فيت-ثي تران، وهو عالم أوبئة في جامعة باري سيتي والمستشفى الجامعي في منطقة "إيل دو فرانس" في فرنسا، إجراء هذه الدراسة من خلال متابعة مستمرة لـ2197 مريضاً كانوا يُعانون إصابة طويلة بكوفيد-19. نُشرت نتائج دراسته في مجلة "إنترناشونال جورنل اوف إنفكشس ديزيسس".
تُعدّ الإصابة بكوفيد-19 طويلة عندما يعاني المريض لثلاثة أشهر بعد الإصابة بالفيروس من عارض أو اثنين بينها التعب والسعال وضيق النفس والحمى المتقطعة وفقدان حاسة الذوق أو الشم وصعوبة في التركيز والاكتئاب، أو أن يستمر العارض لشهرين على الأقلّ.
وذكر المستشفى الجامعي لمنطقة "إيل دو فرانس" التي توضم العاصمة الفرنسية باريس، في بيان، أنّ كوفيد-19 ليس "مرضاً" منفرداً بل متلازمة معقدة ناتجة عن آليات متعددة غالباً ما تكون متشابكة، وهو ما يفسّر الصورة السريرية المعقدة وغير المتجانسة في الغالب للمريض.
لفتت الدراسة إلى أنّ نحو 90% ممن عانوا إصابة طويلة بكوفيد-19 ذكروا أنّهم لا يزالون يواجهون أعراضاً بعد عام على إصابتهم.
وحدّد الباحثون ثلاثة اتجاهات لدى المرضى. فالغالبية الكبرى منهم (91%) شهدوا تحسناً بطيئاً في أعراضهم مع مرور الوقت (مع انخفاض بنحو 25% في عدد الأعراض التي ذكروها في غضون عامين من إصابتهم الأساسية).
وسُجّل لدى 4% من المرضى تحسّن سريع في أعراضهم (مع اختفاء كامل للأعراض بعد عامين من الإصابة). وبالمقارنة مع مرضى آخرين، كان هؤلاء الأشخاص أصغر سناً ولم يُصابوا في السابق بأمراض وظيفية (تعب مزمن، ألم عضلي ليفي...). وعانى هؤلاء المرضى بصورة أكبر من آلام في الرقبة والظهر وأسفل الظهر بالإضافة إلى أعراض في الجهاز الهضمي، خلال المرحلة الأكثر حدة من إصابتهم بكوفيد-19.
من ناحية أخرى، عانى نحو 5% من المرضى أعراضاً حادة استمرت مع مرور الوقت. وعموماً، كان هؤلاء المرضى أكبر سناً ومدخنين وأصيبوا سابقاً بأحد أمراض المناعة الذاتية. وواجهوا بصورة أكبر أعراضاً كعدم انتظام دقات القلب وبطء القلب أو خفقانه وتعرّق وعدم تحمل البرودة والحرارة، خلال المرحلة الأكثر حدة من إصابتهم بكوفيد-19.
وأشار المستشفى الجامعي لإيل دو فرانس إلى أنّ نتائج الدراسة ستتيح إبلاغ المرضى بصورة أفضل عن تطوّر إصابتهم الطويلة بكوفيد-19، بالإضافة إلى تقدير احتياجات النظام الصحي بشكل أفضل لمواجهة التحدي الخاص بإصابات كوفيد-19 الطويلة.

أخبار ذات صلة
تويتر توجه اتهامات إلى مايكروسوفت
كشف معلومات جديدة عن كوفيد طويل الأمد
المصدر: آ ف ب
كوفيد طويل الأمد
بيانات
دراسة
أعراض
أعراض كورونا
آخر الأخبار
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
عربي ودولي
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
اليوم 12:49
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
الإمارات
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
اليوم 12:06
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
اليوم 12:04
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
دنيا
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
اليوم 11:38
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
عربي ودولي
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
اليوم 11:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©