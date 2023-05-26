زينوفر فاطمة.. تستعد لـ«سبيكتر: بلاك أوت»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد النجاح العالمي للفيلم القصير «آية»، بالتعاون مع استديو «فردوس أي.أر.رحمن»، من تأليف وإخراج «عفراء فرحانة» والموسيقى التصويرية من تأليف الملحنة والمغنية العالمية «هيرال فيراديا»، بالإضافة إلى المسلسل الكوميدي ثلاثي اللغات «جاب الجنوب يلتقي الشمال» على منصة «ستارز بلاي» العالمية، تستعد شركة الإنتاج «زين فيلم برودكشن»، الآن لتصوير سلسلة الرعب النفسي «سبيكتر: بلاك أوت»، من بطولة زينوفر فاطمة.

يركزالمسلسل، على مجموعة من الأفراد الذين يزورون غرفة هروب لإجراء مكالمة مزعومة لفيلم رعب، عندما يبدؤون في التعرف على طبيعة الاختبار والقواعد التي يلتزمون بها، ويبدؤون في الشك في وجود قوى كبرى تتشارك معهم اللعب.

يشهد المشروع عودة زينوفر فاطمة، إلى أفلام الرعب والإثارة النفسية، وهو النوع الذي بدأت فيه مسيرتها المهنية في صناعة الأفلام في الإمارات، وعن ذلك تقول «لطالما كنت من أكبرعشاق الرعب، وكان هذا هو النوع الأول الذي انخرطت فيه عندما بدأت في صنع الأفلام لأول مرة عام 2018».

حتى الآن، فاطمة أخرجت وأنتجت أكثر من 20 فيلماً قصيراً، وقد اشتهرت أفلامها السابقة بالتطرق إلى زيادة الوعي بالقضايا العالمية، وقد تناولت العديد من القضايا الاجتماعية مثل العنف المنزلي والابتزاز الإلكتروني وسلامة الأطفال على الإنترنت، وكما هو الحال مع جميع أفلامها، تؤكد فاطمة بأن حبكة «سبيكتر: بلاك أوت» ستكون متجذرة بقوة في قضية اجتماعية مهمة.

وتعقب، قائلة «في أي مشروع فني، من المهم أن يلقى صدى عند الجمهور، الذي يتوقع ظهور الأشباح المرعبة في مشروع مثل هذا، ولكن الحقيقة أن «سبيكتر: بلاك أوت»، يسلط الضوء على الصحة العقلية والعدالة الاجتماعية، مما يضفي لمسة على أفلام ومسلسلات غرفة الهروب النموذجية».

تلعب «زينوفر فاطمة» دور البطولة في فيلم «سبيكتر: بلاك أوت»، بالمشاركة مع مواهب دولية وممثلين متمرسين ومؤثرين مشهورين من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتوقع أن يبدأ تصوير «سبيكتر: بلاك أوت» خلال الفترة المقبلة، وسيكون جاهزاً ومتوفراً على منصات البث العالمية الرقمية في النصف الثاني من هذا العام.