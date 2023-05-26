السبت 27 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

حسين الجسمي.. «عطني يديك»

ملصق الأغنية
26 مايو 2023 18:04

أبوظبي (الاتحاد)
ضمن خطته في طرح أغنيات لموسم صيف 2023، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، من رؤيته الموسيقية وألحانه، أغنية منفردة جديدة بعنوان «عطني يديك»، مجدداً تعاونه مع شريك النجاحات المتعددة والأغنيات المتميزة بأشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، والموزع الموسيقي زيد نديم.
تأتي فكرة كلمات الأغنية مناسبة مع أجواء موسم الصيف والسفر، ومرافقة المحبوب في الأسفار، والذي يقول في مقدمتها:
عطني يديك أسافر وياك
يامن فوادي يطلب رضاك
رحلة بدونك مالها ذوق
وقلبي ملكته بكف يمناك
وانا الذي بك دوم مفتون
ومرخص نظر عيني لعيناك
يا أجمل بشر موجود في الكون
ما مرني فالخود شرواك
وقد عُرضت أغنية «عطني يديك» حصرياً عبر القناة الرسمية للفنان الجسمي في موقع (YouTube)، من خلال فيديو مميز في تصميمه، وتم بثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

أخبار ذات صلة
الجسمي والساهر يتألقان في صيف دبي
الجسمي يشدو في افتتاح «سي وورلد جزيرة ياس»
حسين الجسمي
مانع بن سعيد العتيبة
آخر الأخبار
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
عربي ودولي
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
اليوم 12:49
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
الإمارات
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
اليوم 12:06
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
اليوم 12:04
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
دنيا
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
اليوم 11:38
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
عربي ودولي
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
اليوم 11:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©