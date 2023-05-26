حسين الجسمي.. «عطني يديك»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن خطته في طرح أغنيات لموسم صيف 2023، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، من رؤيته الموسيقية وألحانه، أغنية منفردة جديدة بعنوان «عطني يديك»، مجدداً تعاونه مع شريك النجاحات المتعددة والأغنيات المتميزة بأشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، والموزع الموسيقي زيد نديم.

تأتي فكرة كلمات الأغنية مناسبة مع أجواء موسم الصيف والسفر، ومرافقة المحبوب في الأسفار، والذي يقول في مقدمتها:

عطني يديك أسافر وياك

يامن فوادي يطلب رضاك

رحلة بدونك مالها ذوق

وقلبي ملكته بكف يمناك

وانا الذي بك دوم مفتون

ومرخص نظر عيني لعيناك

يا أجمل بشر موجود في الكون

ما مرني فالخود شرواك

وقد عُرضت أغنية «عطني يديك» حصرياً عبر القناة الرسمية للفنان الجسمي في موقع (YouTube)، من خلال فيديو مميز في تصميمه، وتم بثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.