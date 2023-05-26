السبت 27 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أفلام عربية.. في أيام المرأة السينمائية بـ«روتردام»

أفلام عربية.. في أيام المرأة السينمائية بـ«روتردام»
26 مايو 2023 18:00

محمد نجيم (الرباط)


إلى جانب مصر والأردن، يشارك المغرب في أيام المرأة السينمائية التي ينظمها مهرجان الفيلم العربي بـ«روتردام» الهولندية خلال الفترة من 26 إلى 27 مايو الجاري، لتسليط الضوء على حياة المرأة في المجتمع العربي. 

أخبار ذات صلة
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28

تَمثلت مشاركة المغرب في هذا المهرجان في عرض الفيلم السينمائي الطويل «نساء الجناح ج» للمخرج المغربي محمد نظيف، الذي يروي قصة ثلاث مريضات وممرضة بجناح الطب النفسي بمستشفى في الدار البيضاء، من أعمار وأوساط اجتماعية مختلفة، يواجهن معاناتهن وتتولد بينهن صداقة قوية، وشيئا فشيئا، يهربن من حياتهن اليومية المثقلة بالانكسارات والأوجاع من خلال الرحلات الليلية الصحية التي تعيدهن إلى الحياة تدريجياً، وتخفف عنهن مرض الاكتئاب، والفيلم من بطولة أسماء الحضرمي، جليلة التلمسي، إيمان مشرافي، ريم فتحي، فاطمة عاطف، نسرين الراضي، وكنزة فريدو.كما يشارك المخرج المصري أمير رمسيس في هذا المهرجان بفيلم «حظر تجول» والذي تدور أحداثه في خريف عام 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، حيث تخرج فاتن من السجن بعد قضائها عشرين عاماً بسبب ارتكابها جريمة قتل في حق زوجها، وتُجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ابنتها (ليلى) والتي تكون غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عن والدتها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراع بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا، والفيلم بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبد الرسول، كامل باشا، وأحمد مجدي.
فيما يشارك المخرج الأردني زيد أبو حمدان بفيلمه المثير للجدل «بنات عبد الرحمان»، الذي تدور أحداثه حول 4 شقيقات، لكل واحدة منهن قصة تخص حياتها العاطفية ولديهن ميولهن ومزاجهن وفلسفتهن الخاصة في رؤيتهن للحياة التي تتسم بالتقلبات والتناقضات، في مجتمع عربي ذكوري سلطوي.

آخر الأخبار
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
عربي ودولي
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
اليوم 12:49
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
الإمارات
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
اليوم 12:06
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
اليوم 12:04
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
دنيا
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
اليوم 11:38
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
عربي ودولي
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
اليوم 11:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©