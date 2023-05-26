أفلام عربية.. في أيام المرأة السينمائية بـ«روتردام»

محمد نجيم (الرباط)



إلى جانب مصر والأردن، يشارك المغرب في أيام المرأة السينمائية التي ينظمها مهرجان الفيلم العربي بـ«روتردام» الهولندية خلال الفترة من 26 إلى 27 مايو الجاري، لتسليط الضوء على حياة المرأة في المجتمع العربي.

تَمثلت مشاركة المغرب في هذا المهرجان في عرض الفيلم السينمائي الطويل «نساء الجناح ج» للمخرج المغربي محمد نظيف، الذي يروي قصة ثلاث مريضات وممرضة بجناح الطب النفسي بمستشفى في الدار البيضاء، من أعمار وأوساط اجتماعية مختلفة، يواجهن معاناتهن وتتولد بينهن صداقة قوية، وشيئا فشيئا، يهربن من حياتهن اليومية المثقلة بالانكسارات والأوجاع من خلال الرحلات الليلية الصحية التي تعيدهن إلى الحياة تدريجياً، وتخفف عنهن مرض الاكتئاب، والفيلم من بطولة أسماء الحضرمي، جليلة التلمسي، إيمان مشرافي، ريم فتحي، فاطمة عاطف، نسرين الراضي، وكنزة فريدو.كما يشارك المخرج المصري أمير رمسيس في هذا المهرجان بفيلم «حظر تجول» والذي تدور أحداثه في خريف عام 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، حيث تخرج فاتن من السجن بعد قضائها عشرين عاماً بسبب ارتكابها جريمة قتل في حق زوجها، وتُجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ابنتها (ليلى) والتي تكون غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عن والدتها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراع بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا، والفيلم بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبد الرسول، كامل باشا، وأحمد مجدي.

فيما يشارك المخرج الأردني زيد أبو حمدان بفيلمه المثير للجدل «بنات عبد الرحمان»، الذي تدور أحداثه حول 4 شقيقات، لكل واحدة منهن قصة تخص حياتها العاطفية ولديهن ميولهن ومزاجهن وفلسفتهن الخاصة في رؤيتهن للحياة التي تتسم بالتقلبات والتناقضات، في مجتمع عربي ذكوري سلطوي.