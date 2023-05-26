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محكمة إيطالية تعلق قراراً بإطلاق النار على دبة

محكمة إيطالية تعلق قراراً بإطلاق النار على دبة
26 مايو 2023 15:35

علقت محكمة في شمال إيطاليا مرة أخرى، قرارا أصدرته الحكومة الإقليمية، اليوم الجمعة، لإطلاق النار على دبة، يُعتقد أنها قتلت أحد ممارسي "التريض"، في المنطقة. ويشغل مصير الدبة، المعروفة باسم "جيه.جيه4" السلطات في منطقة "ترينتينو-ألتو اديجي" شمال إيطاليا، منذ أسابيع.

وقالت المحكمة الإدارية إن القرار بإطلاق النار على الدبة، المعروفة أيضا باسم "جايا"، معلق حتى 27 يونيو المقبل ، بعد تأييد معارضات العديد من جمعيات حماية الحيوان. ويقول مسؤولون إن الدبة هاجمت وقتلت المتريض ، في طريق غابة في "فال دي سولي" في ترينتينو، المشهور بالمتنزهين والسياح، في أوائل أبريل الماضي، على الرغم من أن تلك المزاعم محل خلاف.

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وأصدرت الحكومة الإقليمية ، بقيادة ماوريتسيو فوجاتي، مرسوما لقتل الدبة. وبعد شكوى من نشطاء حقوق الحيوان، علقت إحدى المحاكم هذا القرار، في منتصف أبريل الماضي.

المصدر: د ب أ
إيطاليا
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