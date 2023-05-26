أحمد جوهر.. وداعاً

أبوظبي (الاتحاد)

توفي الممثل والكاتب أحمد جوهر عن عمر يناهز 65 عاماً، بعد صراع مع المرض في إحدى مستشفيات المملكة المتحدة، وذلك بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لأكثر من 41 عاماً، قدم خلالها العديد من الأعمال المتميزة في المسرح والتلفزيون.

يُعتبر جوهر أحمد أعمدة الدراما والمسرح الكويتي، واشتهر بأعماله المميزة التي تتناول التراث وماضي الأجداد.

دخل عالم التمثيل عام 1982، بمشاركته في بطولة مسلسل «افتح يا سمسم»، ليتم ترشيحه بعده للمشاركة في بطولة مسلسلي «بدر الزمان» و«علي بابا» عام 1983.

تخرج جوهر من المعهد العالي للفنون المسرحية، وفي رصيده أكثر من 26 مسلسلاً من بينها: «شمس الضحى»، «الخروج من الهاوية»، «طش ورش»، «علي بابا»، و«الخروج من الهاوية»، و«طش ورش»، «المعزب»، «الظل الأبيض» و«الأخطبوط».

تولى تأليف 10 مسلسلات خلال مسيرته، أبرزها «المعزب»، «لاهوب»، «طير الخير» و«السرايات»، كما أخرج 3 أعمال هي: «السرايات» الجزء الثاني و«جني وعطبه» و«دينار نصيب مختار».

دخل جوهر مجال الإنتاج، حيث بدأ في نهاية الثمانينيات بالمشاركة في إنتاج عدد من الأعمال الدرامية والمسرحية، وفي عام 1993 أنتج أول مسلسل بعنوان «طش ورش» ثم أنتج بعده مسرحية «طاخ مخروش».