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ثوران بركان في كوستاريكا

أرشيفية
26 مايو 2023 08:59

قالت وكالة الحماية المدنية الوطنية في كوستاريكا الخميس، إن بركان رينكون دي لا فيجا أطلق سحابة من الدخان إلى ارتفاع ثلاثة كيلومترات.

وتابعت الوكالة أن البخار والرماد والغازات قد ارتفعت فوق فوهة البركان. وأضافت أن البركان، الواقع في حديقة وطنية في شمال غربي كوستاريكا، في حالة "ثوران مستمر".

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ويقع البركان على بعد حوالي 270 كيلومترا شمال غرب العاصمة سان خوسيه. ويعد الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 1900 متر أحد أكثر البراكين نشاطاً في كوستاريكا. وبعد فترة هدوء، تم تسجيل نشاط متزايد هناك منذ أبريل. وحثت السلطات المواطنين على عدم الاقتراب من البركان.

المصدر: وكالات
بركان
سان خوسيه
كوستاريكا
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