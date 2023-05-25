الأطعمة النباتية صديقة للجهاز الهضمي

كليفلاند (الاتحاد)

قُبيل اليوم العالمي لصحة الجهاز الهضمي الذي يصادف 29 مايو كل عام، قالت خبيرة في أمراض الجهاز الهضمي من منظومة الرعاية الصحية العالمية كليفلاند كلينك، إن اتباع نظام غذائي صحي ومتنوع يساعد في بناء جهاز هضمي صحي، مشيرة إلى أن صحة الجهاز الهضمي أمر أساسي للحفاظ على نظام مناعي قوي وتعزيز الصحة العقلية والبدنية للمرء. ونصحت بتناول الكثير من الأطعمة النباتية والحبوب الكاملة والأطعمة المحتوية على البريبيوتك والبروبيوتك، موضحة أن الأطعمة النباتية مليئة بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان (البريبيوتك)، ويسهل هضمها وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي.