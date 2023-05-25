نجوم «بوليوود» في أبوظبي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تشهد «جزيرة ياس» في أبوظبي حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي IIFA في نسختها الـ23، للعام الثاني على التوالي، في احتفالية استثنائية تجمع بين الضخامة والإبهار، وذلك على مدى يومين على مسرح «اتحاد أرينا»، بدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، و«ميرال». وتبدأ الاحتفالية مساء اليوم بالحفل الموسيقي الغنائي «آيفا روكس»، وغداً بحفل توزيع الجوائز «آيفا 2023».

ويحظى جمهور العاصمة بفرصة مشاهدة العديد من العروض الحية لعدد من ألمع الأسماء في بوليوود، بينهم: سلمان خان، فارون دهاوان، كريتي سانون، جاكلين فيرناندس، راكول بريت سينغ ونورا فتيحي، فيما يقدم حفل توزيع الجوائز أبهيشك باتشان وفيكي كوشل.

ويعتلي المسرح في الحفل الموسيقي الغنائي «آيفا روكس» الذي يقدمه كل من «فرح خان» و«راج كومار راو»، مغني الراب «بادشاه»، الملحن والمؤلف الموسيقي «أميت تريفيدي»، منتج الموسيقى الإلكترونية «نوكليا»، والمغنية «سونيدهي تشوهان».

تجربة غامرة

ويشهد حفل افتتاح توزيع جوائز «آيفا 2023» تقديم تجربة غامرة تتضمن محتوى فنياً باهراً عبر شاشات عرض ضخمة، بدءاً من عرض «العرائس المتحركة» على يد مجموعة من المتخصصين الحائزين جوائز عدة، إلى جانب تنفيذ استعراضات تمثيلية، ورقصات شعبية، وملابس تقليدية، بما يلهم الجمهور والمتابعين، ويعكس ثقافة الود والترحاب في أبوظبي.

تراث الإمارات

العرض الافتتاحي الذي تم تنفيذه بأحدث التقنيات الفنية، يلخص قصة بطلين: الشاب الإماراتي عبدالله، والأميرة الهندية نيشا التي يرحب بها ويصطحبها في رحلة عبر التراث والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

كما يتضمن فقرات تظهر الثقافة الإماراتية، بما فيها ظهور جمل مع الشاب عبدالله (كدمية بالحجم الطبيعي للجمل)، وعروض الصيادين الإماراتيين التي تستعرض حياتهم اليومية وقيامهم بنسج شباك الصيد، وفن نسج السلال التقليدي على يد الحرفيات، وعروض الاستعراضات الشعبية والفنون الإماراتية التقليدية، مثل «العيالة».

عاصمة الفنون

وقالت نوف البوشليبي، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال الاستراتيجي في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: نُقدم عرضاً افتتاحياً مُلهماً يسلط الضوء على ثقافتنا الإماراتية الأصيلة ضمن حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي IIFA للمرة الثانية على التوالي، بما يسهم في وضع أبوظبي محط أنظار الجمهور من مختلف أنحاء العالم، خصوصاً أن الفعالية ستبث في الهند وأميركا وأوروبا والصين.

وأوضحت: تؤكد استضافة جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي في «الاتحاد أرينا»، مكانة أبوظبي الرائدة على الخريطة العالمية، باعتبارها عاصمة للفنون والثقافة، ووجهة مفضلة لنجوم السينما الهندية والعالمية.

احتفالية هندية

من جانبه، قال أبهيشك باتشان: «بينما نقترب من أكبر احتفالية للسينما الهندية، أشعر بالحماس الكبير للعودة مجدداً إلى أبوظبي التي اعتبرها من أروع المدن وأكثرها سحراً، ويشرفني أن أؤدي عروضاً ترفيهية أمام الجمهور من مختلف أنحاء العالم على مسرح (اتحاد أرينا) المميز».

وأضاف: «يُعتبر حفل (آيفا) المنصة العالمية الوحيدة التي جابت دولاً كثيرة، وساهمت في تقريب عشاق السينما الهندية من مختلف أنحاء العالم».

وقال فيكي كوشل: «لطالما كانت رحلتي مع (آيفا) مميزة على مرّ السنوات، وأنتظر بفارغ الصبر اعتلاء مسرح (اتحاد أرينا)، والمشاركة في تقديم جوائز (آيفا 2023)».

نقطة تحوّل

قال صالح محمد صالح الجزيري، مدير عام السياحة: يسعدنا استضافة جوائز «آيفا» مرة أخرى في أبوظبي لأنها تمثل نقطة تحوّل مهمة في تقويمنا الترفيهي الفعال. علاقتنا مع الهند مميزة جداً وتستند إلى المصالح الثقافية والاقتصادية المشتركة، بالإضافة إلى أن العاصمة الإماراتية تُعتبر الوجهة الأبرز لصنّاع السينما الهندية حيث تم تصوير عدد من أفلام بوليوود الشهيرة، ما أسهم في تعريف الجمهور في مختلف أنحاء العالم بما تتمتع به أبوظبي من أماكن سياحية ومرافق ترفيهية ومواقع تصوير عالمية المستوى.

«الإنجاز البارز»

تمنح «آيفا» في نسختها الجديدة، 3 جوائز خاصة للإنجازات البارزة في تاريخ السينما الهندية للممثلين المخضرمين الذين حققوا إسهامات في صناعة السينما البوليوودية، حيث سيتم تكريم الممثل والكاتب كمال حسن بجائزة «الإنجاز البارز في السينما الهندية». ويحصد الثنائي الممثل والمخرج ريتيش ديشموك والممثلة جينيليا ديسوزا جائزة «الإنجاز البارز في السينما الإقليمية»، فيما تذهب جائزة «الإنجاز البارز عن فئة أفضل تصاميم الأزياء في السينما الهندية»، إلى المصمم مانيش مالهوترا.

وأعرب كمال حسن عن فخره بتكريمه في هذه النسخة من «آيفا» التي تقام مجدداً في جزيرة ياس بأبوظبي، المدينة العالمية المفضلة لديه.