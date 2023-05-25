أبوظبي (الاتحاد)

بعد أحداث الجزء التاسع منF9: The Fast Saga الذي عُرض عام 2021، من سلسلة أفلام «السرعة والغضب» The Fast & Furious، التي استمرت 22 عاماً، يعود دومينيك تريتو المُلقب بـ «دوم» مجدداً في الجزء العاشر من فيلم Fast X «السرعة إكس»، لإنقاذ عائلته بمساعدة فريقه في أخطر مواجهة له على الإطلاق.

الفيلم الذي يُعرض في السينما المحلية، يشارك في بطولته فين ديزل وتشارليز ثيرون وجايسون موموا وميشيل رودريجيز وجيسون ستاثام وبري لارسون، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ جاستين لين ودان مازياو، وﺇﺧﺮاﺝ لويس لوترييه.

انتقام

تبدأ المشاهد الأولى للفيلم بظهور «دوم» الذي يجسده فين ديزل، وهو يعيش حياة هادئة مع زوجته وابنه وعائلته ورفاق دربه، ويظهر بعد كل المخاطر التي واجهها في السنوات الماضية، مدى تعلقه بالعائلة، إلى أن تكشف أحداث Fast X عودة الشرير «دانتي» الذي يلعب دوره جيسون موموا، للانتقام من «دوم» وتهديده بتدمير عائلته، بعدما دمر حياته في الجزء الخامس من السلسلة في فيلم Fast Five الذي عُرض عام 2011. وحينها كان يطارد مع صديقه زعيم العصابة «هيرنان رييس» الذي تعرض للقتل بسببه، ويتضح أن «دانتي» الذي عاد للانتقام هو ابن «هيرنان» الذي كان حاضراً خلال مشهد المطاردة.

تكنولوجيا قتالية

يشن «دانتي» حرباً على «دوم» بفريق من المرتزقة هدفه تدمير عائلته وانقسام فريقه، بطرق تكنولوجية قتالية مختلفة تضعه في معاناة شديدة، ما بين المطاردات وسباق السيارات السريعة، والانفجارات غير المتوقعة.

ومع اختطاف «دانتي» لابنه، يتعاون مع «دوم» فريق من الأبطال لإنقاذه وعائلته من هذا الخطر، ومنع «دانتي» من تحقيق مبتغاه في الانتقام وتدمير كل من يحبهم «دوم».

شر وكوميديا

يعتبر الجزء العاشر من سلسلة Fast X، بداية النهاية، حيث يمثل أول جزء من خاتمة السلسلة المؤلفة من 3 أجزاء بحسب تصريح فين يزل. وقد نجح أبطاله بقيادة المخرج لويس لوترييه، في تقديم قصة مختلفة مليئة بمشاهد الأكشن والقتال ومطاردات السيارات، كما تميز هذا الجزء بظهور جيسون موموا الذي قدم أداءً محترفاً في دور «دانتي» الذي يمزج بين الشر والكوميديا.