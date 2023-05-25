10 حيوانات تتأثر بالتغير المناخي

ترجمة: عزة يوسف

يؤثر تغير المناخ على الحياة البرية والنظم البيئية، حيث يمكن للتغيرات في الحرارة والأمطار أن تؤثر على الموائل الطبيعية للحيوانات، ومصادر غذائها وأنماط هجرتها ودورات تكاثرها. وذكر موقع Animal Vivid الأميركي قائمة بأكثر الحيوانات تأثراً بالتغير المناخي، ما يعرضها لخطر الانقراض، ومنها:

فهد شيتا

أسرع حيوان بري، يعيش في آسيا وأفريقيا، إلا أنه معرض للانقراض بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي تؤثر على فقدان الموائل، ويضطر إلى ملاحقة حيوانات أخرى ذات قيمة غذائية أقل، ما يؤثر على عملية التكاثر.

بطريق آديلي

يعيش هذا النوع من البطاريق في القارة المتجمدة على الشواطئ الصخرية، وعند ارتفاع درجة الحرارة، يذوب الجليد وتفيض المياه، فيقل وجود الكريل، وهي من القشريات البحرية، وتُعتبر الغذاء المفضل للبطريق الذي يضطر للهجرة بحثاً عن الطعام، ما يؤثر على عملية تكاثره.

الجاكوار

هو النمر الأميركي المرقط الذي يسكن في الغابات المطيرة والسحابية، إلا أن التغيرات المناخية تسببت في كوارث طبيعية مثل الجفاف والأعاصير التي تهدد بقاءه.

الباندا

من أنواع الدببة التي تعيش في الصين، وتتأثر بالتغير المناخي حيث يقل الخيزران الذي يتغذى عليه، لذا فهو معرَّض للخطر.

الفيل الآسيوي

يعيش في قارة آسيا، ولاسيما في الهند والنيبال والسومطرة، وتتسبب درجة الحرارة المرتفعة في نقص المياه والنباتات التي تتغذى عليها الأفيال.

الدب القطبي

موطنه الدائرة القطبية الشمالية، ويتميز عن أنواع الدببة الأخرى بأنه آكل للحوم، ويؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى ذوبان الجليد الذي يؤثر على منازله وفرائسه ويسهِّل وصول البشر إليه.

النمر السيبيري

يعيش في غابات القارة الآسيوية، ومهدد بالانقراض بسبب التغير المناخي الذي يزيد من مستوى البحار، فيدمر الغابات، وهي الموطن الرئيس للنمور.

الفراشة الملكية

تعيش في الأميركيتين الشمالية والجنوبية، وتسهم في تلقيح الزهور، وهي حساسة للتغيرات المناخية التي تؤثر على هجرتها وتكاثرها ووقت سباتها.

الموظ

أحد أنواع الأيائل، حيوان ثديي موطنه أوروبا وآسيا، ويسكن في موائل مختلفة مثل الغابات المتساقطة والمختلطة، ويؤدي تغير المناخ إلى تعرضه للإجهاد الحراري والأمراض والطفيليات، كما يضطر أحياناً إلى تغيير موطنه.

السلاحف الخضراء

توجد في جميع المحيطات وبعض البحار الاستوائية، ويؤثر تغير المناخ على المصادر الغذائية لها، ويؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى تدمير أماكن تعشيشها.