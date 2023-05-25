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لماذا ترفض إيما واتسون التصوير؟

إيما واتسون
26 مايو 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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تفضل النجمة الإنجليزية إيما واتسون (32 عاماً) الحفاظ على خصوصيتها، وتنفق الكثير من الأموال لتوظيف الحراس الشخصيين، وتتبع قواعد صارمة لالتقاط الصور مع المعجبين، وتبقي حياتها الخاصة بعيداً عن الجمهور. وكانت طفولة واتسون، مليئة بالشهرة والنجومية بعد مشاركتها في سلسلة أفلام «هاري بوتر»، وأدركت أن شعبيتها لم تكن عادية.  وتقول: إذا التقط أحدهم صورة معي ونشرها، سيعرف كثيرون مكاني، وماذا أرتدي ومن بصحبتي، ولا يمكنني مشاركة هذه المعلومات.
وأوضح موقع The Things الأميركي أن واتسون تتبادل الحديث مع المعجبين، ولا تمانع من التقاط الصور مع الأطفال لشعورها لأن هذا يسعدهم، كما توافق على التوقيع للمعجبين والتصوير خلال الأحداث والمناسبات.

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