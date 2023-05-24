«لنكن مفعمين بالنشاط» في جزيرة الماريه

أبوظبي (الاتحاد)

تنتظر الباحثين عن اللياقة البدنية مبادرة عصرية بجزيرة المارية عنوانها «لنكن مفعمين بالنشاط»، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققته البرامج المجتمعية المجانية التي شهدتها الجزيرة مؤخراً.

ويقدم برنامج «لنكن مفعمين بالنشاط» أنشطة لياقة بدنية متنوعة، تهدف إلى تعزيز الحياة الصحية وأسلوب الحياة النشط في مجتمع أبوظبي، وذلك بالتزامن مع قدوم فصل الصيف، واحتياج السكان لأنشطة بدنية داخلية للبقاء مفعمين بالنشاط والحيوية. وتركز جلسات البرنامج على الصحة والعافية من خلال برامج للأداء الحركي واليوغا والمشي، توفر بيئة اجتماعية ممتعة ومريحة لجميع الأعمار والقدرات.