تقييد الأكسجين يساعد على العيش لفترة أطول

لأول مرة، أظهر الباحثون أن انخفاض تناول الأكسجين، أو" تقييد الأكسجين"، يرتبط بعمر أطول لدى فئران المختبر، مما يسلط الضوء على قدرته على مكافحة الشيخوخة لدى الثدييات.

قدم روبرت روجرز من مستشفى ماساتشوستس العام في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة وزملاؤه هذه النتائج في دراسة نشرت في 23 مايو الجاري في مجلة PLOS Biology.

حددت الجهود البحثية لإطالة العمر الصحي عددا من المركبات الكيميائية والتدخلات الأخرى التي تظهر تأثيرات واعدة لدى حيوانات ثديية في المختبر. كما ربط تقييد الأكسجين بعمر أطول في الخميرة والديدان الخيطية وذباب الفاكهة. ومع ذلك، كانت آثاره في الثدييات غير معروفة.

لاستكشاف إمكانات التي يتمتع بها تقييد الأكسجين على مكافحة الشيخوخة لدى الثدييات، أجرى روجرز وزملاؤه تجارب معملية على الفئران التي تمت تربيتها حتى تتقدم في العمر بسرعة أكبر من الفئران الأخرى مع إظهار علامات كلاسيكية لشيخوخة الثدييات في جميع أنحاء أجسامها. قارن الباحثون عمر الفئران التي تعيش عند مستويات الأكسجين الطبيعية في الغلاف الجوي (حوالي 21٪) بعمر الفئران التي تم نقلها، في عمر 4 أسابيع، إلى بيئة معيشية بها نسبة أقل من الأكسجين (11 ٪، مماثلة لتلك التي تحدث على ارتفاع 5000 متر).

وجد الباحثون أن الفئران في بيئة الأكسجين المقيدة عاشت حوالي 50 ٪ أطول من الفئران في مستويات الأكسجين الطبيعية، بمتوسط عمر 23.6 أسبوعا مقارنة بـ 15.7 أسبوعا. كما تأخر ظهور العجز العصبي المرتبط بالشيخوخة لدى الفئران في بيئة الأكسجين المقيدة.

تساءل الباحثون عما إذا كان تقييد الأكسجين يطيل عمره الفئران ببساطة عن طريق التسبب في الأكل أكثر. ومع ذلك، وجدوا أن تقييد الأكسجين لم يؤثر على تناول الطعام، مما يشير إلى وجود آليات أخرى.

تدعم هذه النتائج الإمكانات التي يتمتع بها تقييد الأكسجين في مجال مكافحة الشيخوخة لدى الثدييات، ربما بما في ذلك البشر. ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى بحث إضافي مكثف لتوضيح فوائده المحتملة وإلقاء الضوء على الآليات الجزيئية التي يعمل من خلالها.

يضيف روجرز "نجد أن نقص الأكسجة المستمر المزمن (11 ٪ أكسجين، أي ما يعادل ما يمكن تجربته في معسكر قاعدة جبل إيفرست) يطيل العمر بنسبة 50 ٪ ويؤخر ظهور الوهن العصبي في نموذج شيخوخة الفئران. وفي حين أن تأثير تقييد السعرات الحرارية على زيادة العمر هو التدخل الأكثر فعالية والأكثر دراسة على نطاق واسع، فإن هذه هي المرة الأولى التي يثبت فيها أن 'تقييد الأكسجين' مفيد في نموذج الشيخوخة لدى الثدييات".