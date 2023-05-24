تيام قمر: «الصف الأخير» تحدٍ كبير

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعدما حقق صدى لافتاً في الأعمال الدرامية التلفزيونية التي شارك في بطولتها خلال 5 سنوات ماضية، وأبرزها: «دوبامين» و«إلا أنا 2» و«فارس بلا جواز» والجزء الثاني من «زي القمر» و«خيانة عهد» و«لدينا أقوال أخرى»، وبعدما اكتسب العديد من الخبرات الفنية والتمثيلية من خلال وقوفه أمام كوكبة من النجوم مثل يسرا ووالده مصطفى قمر وبيومي فؤاد، دخل الممثل الشاب تيام قمر عالم السينما، حيث لعب بطولة فيلم «الصف الأخير» مع بيومي فؤاد، الذي بدأ عرضه حالياً في صالات السينما الإماراتية والعربية.

تدور قصة فيلم «الصف الأخير» في إطار كوميدي اجتماعي، حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل من حوله من زاوية واحدة، لكنه يخوض رحلة من يوم واحد بعدما تعرض للنصب، حيث تنقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب، وهو قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، وعلاء حسن، وإخراج شريف محسن، ويشارك في بطولته ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم وأمجد عابد.

داعم رئيس

وأعرب تيام عن سعادته بخوض تجربة التمثيل في السينما واعتبر نفسه محظوظاً أن يقف أمام بيومي فؤاد في أول بطولة له في الشاشة الذهبية، خصوصاً أنه تعاون معه سابقاً في مسلسلي «خيانة عهد» و«فارس بلا جواز»، ووصفه بالكوميدي المحترف، والداعم الرئيس له في إنجاح هذا الفيلم، متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي.

منافسة

وأكد تيام أنه لا يسعى وراء شباك التذاكر ولا يفكر في المنافسة، خصوصاً أنه لا يزال في بداية طريقه، ويضع كل تركيزه في تقديم الأدوار المختلفة والجيدة التي تظهر موهبته وطاقاته في التمثيل، وقال: بدأت التمثيل في الدراما التلفزيونية، وحاولت قدر الإمكان أن أقدم نفسي للجمهور بشكل مميز ومختلف، واستطعت إثبات نفسي كموهبة واعدة في هذا المجال بعدما تقبلني الجمهور من خلال المسلسلات التي شاركت في بطولتها، وعندما فكرت في الاتجاه إلى السينما، قررت الاستمرار على النهج نفسه، بعيداً عن المنافسة.

وأضاف: «الصف الأخير» فرصة مهمة بالنسبة لي لدخول السينما، لا سيما أن مساحة دوري فيه أكبر من أي عمل آخر شاركت فيه، كما أنه بطولة مطلقة مع بيومي فؤاد، وبالرغم من أنها تجربة محفوفة بالمخاطر، إلا أنني قررت التحدي لإثبات قدراتي في السينما والتلفزيون، وتجسيد مختلف الأدوار سواء الكوميدي أو الدرامي أو الأكشن.

اجتهاد وموهبة

وحول عما يقال إنه قدم بطولة سينمائية في عمر صغير لأنه ابن الفنان مصطفى قمر، قال تيام: ظروفي بدأت في الدراما وتعرف الجمهور عليّ من خلال المسلسلات، وأثبت موهبتي بعيداً عن كوني ابن مصطفى قمر، وما حققته كان باجتهاد وموهبة ودراسة، لا سيما أنني أدرس مسرح في الجامعة الأميركية، وشاركت في بطولة أكثر من مسرحية جامعية، وفي الوقت نفسه لا أنكر فضل والدي ووالدتي مديرة أعمالي، على الرعاية والاهتمام بصقل بموهبتي، ودعمي في اختيار الأعمال وتوجيه النصائح باستمرار، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه حالياً، وفي النهاية أنا أتقدم كأي ممثل يريد أن يحصل على دور بمنتهى الموضوعية، ومن حق صنّاع العمل أن يختاروا إذا كنت مناسباً للدور أم لا، ففكرة أن أحد من الممكن أن يغامر باسمه أو يتعرض للفشل خصوصاً في مجال الفن بسبب «الواسطة» غير مقنعة.

«روز وليلى»

أعرب تيام قمر عن سعادته بمشاركته يسرا ونيللي كريم في بطولة المسلسل الجديد «روز وليلي»، المكون من 10 حلقات، وهو من تأليف الكاتب الإنجليزي كريس كول وإخراج الإنجليزي أدريان شير جولد، والمقرر أن يعرض قريباً على إحدى المنصات الرقمية، لافتاً إلى أنه يجسد فيه دور شاب يدعى «زكي» عاشق للتمثيل، لكنه يضطر للعمل كمحاسب في شركة «روز وليلى»، ويدخل في العديد من الصراعات ويتورط في عدة قضايا معهما، حيث تظهران كمخبرتين سريتين في إطار كوميدي تشويقي.