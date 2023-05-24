هدى المطروشي تنشر الوعي حول سلامة السيارات

أبوظبي (الاتحاد)

بهدف نشر الوعي بين أوساط السيدات حول عدد من المواضيع الرئيسة المتعلقة بسلامة السيارات، بما فيها كيفية التعامل مع الحالات الطارئة على الطرقات وأمور الصيانة الأساسية للمركبات، دخلت شركة ألمانية عريقة للإطارات، في شراكة مع هدى محمد المطروشي، أول سيدة إماراتية ميكانيكية. ويشكّل هذا التعاون جزءاً من الالتزام الدولي بتمكين السيدات أكثر، وتحقيق أهداف «الرؤية صفر» Vision Zero الخاصة بالشركة والمتمحورة حول الوصول إلى «صفر» ضحايا، إصابات وحوادث.

ورشة تثقيفية

وقالت المطروشي: لدي شغف في إلهام السيدات لتحمّل مسؤولية مركباتهن وضمان السلامة على الطرقات، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى كسر الحواجز والقوالب النمطية، ما يضمن تميّز السيدات في أي مجال يخترنه. ومن خلال المعارف والمهارات اللازمة، ندفع باتجاه مستقبل تشعر فيه السيدات بالثقة خلف المقود.

بعد الورشة التثقيفية، حظيت المشارِكات بفرصة عيش تجربة رائعة في مركز قيادة الذكاء الاصطناعي AI Driving Hub الحديث. ويتميّز هذا النظام المتطوّر للمحاكاة، بكونه يستفيد كثيراً من الذكاء الاصطناعي لتحليل الخصائص النفسية والجسدية للسائقين واستخدام أجهزة قياس حيوية، وبيانات أجهزة استشعار، ونظام توأم رقمي Digital Twin، ومنصّة حركة حاصلة على براءة ابتكار وظروف قابلة للتعديل فيما يتعلّق بالطرق وحالتها.