7 خطوات تخلصك من التدخين

أبوظبي (الاتحاد)

يرى غالبية المدخنين أن الإقلاع عن تلك العادة الضارة أمر صعب، ولكن باتباع بعض الخطوات البسيطة يمكن التغلب على هذه الرغبة الشديدة في التدخين والإقلاع بسهولة، حسبما ذكر موقع «Kids Health» الأميركي المعني بصحة الأطفال..

1- اكتب الأسباب التي تريد أن تقلع عن التدخين من أجلها، مثل توفير المال أو المحافظة على صحتك، واحتفظ بالورقة في مكان واضح، وزد عليها ما يستجد من أسباب.

2- اطلب من أصدقائك وعائلتك مساندتك في الإقلاع، أو انضم إلى المجموعات العلاجية على الإنترنت أو في مراكز العلاج.

3- حدد موعداً للتوقف تماماً عن التدخين، واعتبره يوماً فاصلاً في حياتك.

4- تخلص من كل السجائر والكبريت والقداحات، وكل ما يخص التدخين.

5- اغسل ملابسك وتخلص من رائحة السجائر العالقة بها.

6- ابتعد عن المحفزات وغيّر عاداتك المرتبطة بالتدخين بتغيير الأماكن، واستبدل السجائر بشيء آخر مثل أعواد الأسنان أو المكسرات.

7- حاول شغل نفسك ووقتك بعادة أخرى مفيدة. بعد كل هذه الخطوات، قد تعاني من أعراض الانسحاب بعد الإقلاع، مثل الصداع، وآلام المعدة، والجوع وجفاف الحلق، إلا أنها تزول جميعاً بمرور الوقت، وإذا لم تنجح محاولتك من المرة الأولى، فلا تيأس حاول مجدداً وستنجح في نهاية المطاف.