قطيع من الفيّلة يقتحم مدينة

قال مسؤولو الحياة البرية في شمال الكاميرون، اليوم الأربعاء، إنهم يكافحون قطيعاً من الفيّلة يجوب عاصمة إقليمية بالمنطقة هذا الأسبوع بعدما ألحق أضرارا بقرى محيطة وقتل شخصين على الأقل.

يقول الاتحاد الدولي لصون الطبيعة إن الكاميرون فيها ما يقدر بنحو 6830 فيلا، مما يجعلها واحدة من أكبر مجموعات الحيوانات المهددة بالانقراض المتبقية في أفريقيا.

زادت جهود الحفاظ على الفيّلة من أعدادها في السنوات الماضية. لكن فقد موائلها لصالح إنشاء مزارع وقرى يتسبب في جعلها تتجول أحيانا داخل التجمعات البشرية لتتلف المحاصيل وتلحق أضرارا بالمنازل وتهاجم البشر في بعض الأحيان.

وقال جان نيميج، مسؤول الغابات والحياة البرية إن أربعة فيّلة أغارت هذا الأسبوع على مدينة "مروا"، عاصمة منطقة الشمال الأقصى، وكانت الفيّلة دهست طفلا في إحدى القرى القريبة قبل ذلك.

وأضاف نيميج "انتقلت الفيّلة بحثا عن الماء بسبب الطبيعة القاحلة للمنطقة"، مضيفا أن القطيع رُصد لأول مرة قرب الحدود مع تشاد.

وأظهر مقطع فيديو، نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاصا منتشرين يلتقطون مقاطع فيديو بهواتفهم المحمولة بينما يتجول قطيع الفيّلة على طرق مرصوفة.

وقال نيميج إن الحراس يحاولون إبعاد الفيّلة وتوجيهها إلى متنزه وطني يبعد نحو 120 كيلومترا عن مدينة "مروا".