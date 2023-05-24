تحذير من تخلف أوروبا عن الركب في سباق الفضاء

حذّر رائد الفضاء الدنماركي أندرس مونسن من أن أوروبا معرضة لخطر التخلف عن الركب في سباق الفضاء العالمي والتقنيات الرئيسية.

ويأمل مونسن الذي سيكون أول رائد فضاء غير أميركي يقود كبسولة الفضاء «كرو دراجون» إلى محطة الفضاء الدولية، في أن ينطلق يوماً إلى الفضاء في مهمة أوروبية مستقلة.

وقال في مقابلة تلفزيونية «سيكون شرفاً كبيراً أن أنطلق على متن مركبة فضاء أوروبية».

ولا يمكن لوكالة الفضاء الأوروبية حالياً إطلاق رحلات أوروبية مأهولة إلى الفضاء سوى من خلال التعاون الدولي.

وتتصدر الولايات المتحدة حالياً «سباق الفضاء» مع تزايد ميزانية إدارة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) منذ أن دعا البيت الأبيض في عام 2020 إلى تخصيص أكبر ميزانية لها منذ عقود من أجل الوصول إلى القمر.

منذ ذلك الحين، ارتفعت ميزانية ناسا سنوياً لتصل إلى 32 مليار دولار أميركي في عام 2023، وفقاً للموقع الرسمي الحكومي المعني بالإنفاق.