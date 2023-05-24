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«فيسبوك» تبدأ الجولة الأخيرة من تسريح آلاف الموظفين

«فيسبوك» تبدأ الجولة الأخيرة من تسريح آلاف الموظفين
24 مايو 2023 18:55

قال مصدر مطلع إن شركة ميتا بلاتفورمس بدأت اليوم الأربعاء تنفيذ الجزء الأخير من جولة تسريح الموظفين، والتي تتألف من ثلاثة أجزاء في إطار خطة أُعلنت في مارس لتسريح عشرة آلاف موظف.
وفي شهر مارس أصبحت ميتا أول شركة تكنولوجيا كبيرة تعلن جولة ثانية من عمليات تسريح جماعي للموظفين بعد أن كشفت عن اعتزامها تسريح أكثر من 11 ألف موظف في الخريف.
وتسبب ذلك في خفض عدد موظفي الشركة إلى ما كان عليه منتصف عام 2021 تقريبا في أعقاب موجة التوظيف التي ضاعفت قوتها العاملة منذ عام 2020.
وتوجه بعض الموظفين لمنصات مثل لينكدإن اليوم الأربعاء للإعلان عن تسريحهم في جولة كان من المتوقع أن تخفض بعمق فرق مبيعات الإعلانات والتسويق والشراكات.
وانخفضت أسهم ميتا بنسبة 0.4 بالمئة في معاملات ما قبل افتتاح السوق.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج في مارس إن الجزء الأكبر من عمليات التسريح في الجولة الثانية للشركة سيتم على ثلاث "مراحل" على مدى عدة أشهر تنتهي إلى حد كبير في مايو. وأوضح أن بعض الجولات الأصغر يمكن أن تستمر بعد ذلك.
وبشكل عام، فإن التخفيضات طالت الوظائف غير الهندسية بشكل كبير.
وقال زوكربيرج خلال اجتماع إن نحو أربعة آلاف موظف فقدوا وظائفهم في عمليات التسريح في أبريل في أعقاب خفض أقل في مارس.
وجاء تسريح موظفي شركة ميتا بعد شهور من تراجع نمو الإيرادات وسط ارتفاع التضخم وتراجع الإعلانات الرقمية عما كانت عليه التجارة الإلكترونية إبان جائحة كورونا.

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