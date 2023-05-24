محتال يسرق 600 ألف دولار مستخدماً الذكاء الاصطناعي

استخدم محتال في الصين تقنية الذكاء الاصطناعي لتغيير شكله وانتحال شخصية صديق له رجل أعمال انتزع منه أكثر من نصف مليون يورو، على ما أفادت السلطات.

يوضح الضحية غوو، الذي لم تُذكر سوى كنيته، أنه تلقى في أبريل الماضي، مكالمة عبر الفيديو من شخص بدا شبيهاً شكلاً وصوتاً بأحد أقاربه.

لكنّ الشخص، الذي كان يتحدث معه كان في الواقع محتالاً "استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعديل ملامح وجهه"، على ما ذكر مقال نشرته الاثنين وسائل إعلام تابعة لسلطات فوتشو (شرق).

وادّعى المحتال أن صديقاً آخر بحاجة ماسة إلى مبلغ من المال.

ونجح في إقناع غوو بتحويل 4,3 مليون يوان (نحو 614,89 ألف دولار أميركي) من الحساب المصرفي لشركته.

ونقل المقال عن رجل الأعمال قوله "أثناء المكالمة عبر الفيديو، كنت متأكداً من أنني عرفت وجه الشخص الذي يتصل بي وصوته. لذلك، كنت مطمئناً".

بعدما حوّل غوو المبلغ، بعث برسالة إلى صديقه الذي انتُحلت هويته.

وأدرك رجل الأعمال الخطأ، الذي اقترفه، عقب ردة الفعل التي أظهرها صديقه، فاتصل بالشرطة التي أمرت المصرف بوقف عملية التحويل، وتمكّن من استرداد 3,4 مليون يوان (485,44 ألف دولار أميركي)، بحسب المقال.

ولم يجر التوصل بعد إلى هوية المسؤول عن عملية الاحتيال.