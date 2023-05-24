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فؤاد عبدالواحد يتألق في دبي

فؤاد عبدالواحد يتألق في دبي
24 مايو 2023 13:27

دبي (الاتحاد)

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أحيا الفنان فؤاد عبد الواحد حفلاً في دبي، وتألق على مسرح «كوكاكولا أرينا» برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وسام خصاف، متنقلاً بين باقة من أشهر أغنياته الطربية والعاطفية.
وأعرب فؤاد عن سعادته بلقاء جمهور في الإمارات، خصوصاً دبي التي يعتبرها محطة انطلاقه إلى الاحتراف الغنائي.
وأهدى فؤاد خلال الحفل أغنية «مليون مرة» إلى الفنان راشد الماجد، التي قدمها معه سابقاً بطريقة الـ «دويتو» وحققت انتشاراً واسعاً وحصدت أكثر من 60 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، واختتم حفله بأغنية «العيون السود» وسط تفاعل جماهيري كبير.

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