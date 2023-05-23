«سيرة الماء والنار».. أول إصدارات أرشيف الفن

أبوظبي (الاتحاد)

يطلق «المورد»، المركز العربي لدراسة الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، اليوم أول إصدارات أرشيف الفن العربي تحت عنوان «سيرة الماء والنار» باللغة الإنجليزية على منصة «421»، وغداً باللغة العربية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ويروي الكتاب محطات من سيرة اثنين من قامات الساحة الفنية في العراق، هما الفنان الراحل رافع الناصري والمؤلفة والناقدة والشاعرة مي مظفر، وقام «المورد» برقمنة مجموعة من أوراق مي مظفر ومراسلاتها مع كبار الأدباء كنزار قباني، ومذكرات رافع الناصري، وقالت سلوى المقدادي، مديرة المركز والباحثة الرئيسة: «هدفنا توفير وثائق ومواد غير منشورة بسهولة للمهتمين بشؤون الفن والأدب.