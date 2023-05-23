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مها نصار.. وجوه متناقضة وأداء متميز

مها نصار.. وجوه متناقضة وأداء متميز
24 مايو 2023 01:00

سعيد ياسين (القاهرة)

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سجلت مها نصار حضورها الرمضاني من خلال ثلاثة مسلسلات، هي «ضرب نار» و«سوق الكانتو»، و«تحت الوصاية».
قالت نصار، إنها حرصت على تنويع أدوارها في المسلسلات الثلاثة، وتختلف كل شخصية عن الأخرى على صعيد الشكل أو المضمون، ولكل منها طريقة أداء و«لزمات» وانفعالات خاصة بها.
وأشارت إلى أن شخصية «سناء»، الأخت القوية المحبة لأبناء شقيقتها في «تحت الوصاية» مع منى زكي، تميزت بالطيبة والشهامة، حيث وقفت بجوار أختها ودعمتها في كل أمورها، بعد وفاة زوجها وتركه طفلين لها، وانتقالها من الأسكندرية الى دمياط لتعمل بالصيد في البحر المتوسط.
وقالت إن العمل عرض عدداً من الرسائل الإيجابية والمجتمعية والقضايا التي تمس الأسرة والمرأة، وفي مقدمتها الوصاية للأطفال الأيتام.
وعن «فاطمة» الفتاة المدللة التي جسدتها في «سوق الكانتو» مع أمير كرارة، قالت إنها شخصية بسيطة تريد أن تعيش سعيدة في كنف والديها اللذين تحاول إرضاءهما قدر استطاعتها، حتى تتزوج وتواجه العديد من المواقف الصعبة.
وتحدثت مها عن دورها في «ضرب نار» مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وجسدت فيه شخصية صديقة بطلة الأحداث «مهرة» التي تشاركها رحلة كفاحها من خلال العمل في أحد مصانع الملابس، ثم تقف بجوارها بعدما يسجن زوجها ظلماً.
وأبدت نصار سعادتها بردود الفعل الإيجابية حول الشخصيات الثلاث التي اعتبرتها بمثابة تحدٍ كبير لها، وجاءت امتداداً لأدوارها المتنوعة، ومنها «مها العشماوي» في «الاختيار 1»، و«زينب» في «الفتوة»، والصحفية في «الطاووس»، و«أمينة» في «طايع»، و«نعمة» في «واحة الغروب».
وأوضحت أنها تحرص على اختيار أدوارها بعناية منذ اتجاهها الى التمثيل قادمة من عالم الباليه وعروض الأزياء، الذي بدأت مشوارها فيه عقب تخرجها في الجامعة.

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