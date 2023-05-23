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5 أطعمة مفضلة بعد التمارين الرياضية

5 أطعمة مفضلة بعد التمارين الرياضية
24 مايو 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الخبراء على أهمية تناول أطعمة غنية بالبروتين والكربوهيدرات بعد الانتهاء من التمارين، لتساعد في إصلاح العضلات وبنائها، واستقرار نسبة السكر في الدم، ويعرض موقع «Insider» الأميركي قائمة بأفضل الأطعمة التي يمكن أن تتناولها بعد ممارسة التمارين الرياضية، ومنها:
الأسماك والدجاج
يحتوي السمك والدجاج على البروتين الخالي من الدهون، والذي يسمح للجسم بالحصول على فوائد البروتين الصحية مع سعرات حرارية ودهون مشبعة أقل من التي توجد في اللحوم الحمراء، كما يعزز بناء ونمو العضلات.
الكينوا
حبوب كاملة معقدة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات، وخالية من الغلوتين، لذا فهي مناسبة لمن يعانون من حساسية الغلوتين أو الاضطرابات الهضمية.
الأفوكادو
يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الصحية التي تستغرق وقتاً طويلاً في الهضم، مما يجعلك تشعر بالشبع لوقت أطول.
الخضراوات
الخضراوات الورقية الداكنة مليئة بالفيتامينات، مثل السبانخ والجرجير والكالي والبوك تشوي، فهي تحتوي على الكالسيوم الذي يسهم في تقوية العظام، بالإضافة إلى الحديد الذي ينظم عملية التمثيل الغذائي واستهلاك الطاقة.
مخفوق البروتين
يوفر مخفوق البروتين عالي الجودة نحو 30 جراماً من البروتين، والتي تحتوي على حمض الليوسين الأميني، الذي يساعد على تعزيز نمو العضلات، وإذا لم يتوفر مخفوق البروتين فإن مشروب الشوكولاته يفي بالغرض.

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